RSCA Futures wint prestigeduel bij Club NXT, Zulte Waregem klopt Lierse

RSCA Futures heeft zaterdagavond het prestigeduel tegen Club NXT gewonnen. Op Schiervelde haalde de beloftenploeg van paars-wit het van die van blauw-zwart met 0-1 na een doelpunt van de 19-jarige Schot Robbie Ure (22.).

Op hetzelfde moment rechtte Zulte Waregem de rug bij Lierse (0-1). Jelle Vossen viel pas na rust in, maar bezorgde Essevee wel zeven minuten later de zege met een omgezette strafschop. Zulte kreeg woensdag in de achtste finales van de Croky Cup een pak voor de broek van Club Brugge (4-0) in het Jan Breydelstadion en lag zo uit de Beker van België.

Vrijdag won Patro Eisden de Limburgse derby tegen Jong Genk (0-1) en deelden Seraing en Lommel de punten (2-2). Eerder zaterdag nam Dender makkelijk de maat van SL 16.

In de stand in de Belgische tweede klasse komt Zulte Waregem samen met Beerschot aan de leiding. De Ratten spelen zondagmiddag (13u30) nog de topper tegen nummer vijf Deinze. De Futures komen voorlopig de top zes binnen, Club NXT zakt naar plaats negen en Lierse blijft elfde.