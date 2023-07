Revelatie Lukas Willen zag doorbraak beloond met contractverlenging: “Deel uitmaken van positief verhaal”

Amper 20 jaar is hij en toch ontpopte Lukas Willen zich vorig seizoen in moeilijke omstandigheden tot een sterkhouder. Dat leidde tot interesse in de linksvoetige centrale verdediger. Essevee kon hem met een contractverlenging tot juni 2026 langer aan zich binden. “Na twee, drie seizoenen waarin een negatieve sfeer heerste, wil ik mijn schouders zetten onder een positief verhaal”, zegt de altijd nuchtere Lukas Willen.

Essevee heeft al twee weken training achter de kiezen en evenveel oefenwedstrijden. Twee keer werd er gewonnen, eerst tegen het relatief bescheiden Racing Waregem met 8-0-cijfers. Net voor er een weekje pauze in de voorbereiding werd ingelast, stond er een vriendschappelijk duel tegen Club Brugge op het menu. Dat werd gewonnen met het kleinste verschil. “Dat is leuk voor ons”, zegt Willen. “Het blijft een oefenwedstrijd en Club speelde met veel jonge spelers, dus we moeten dat een beetje relativeren. Anderzijds is het prettig om te zien dat we stappen zetten. We hebben een aantal mooie oefenmatchen. Als we onze ambitie uitspreken, moet je je ook kunnen meten met zulke ploegen.”

Willen veroverde een stek in de basis en bleef staan. Hij groeide in lastige omstandigheden uit tot een sterkhouder. Zo was er naar verluidt interesse van PSV en OHL. Jelle Vossen zei ons dat alleen de reeks, zijnde 1B, een minpunt was en dat hij daardoor keek. “Je kan dat zien als een minpunt, maar ik snap Jelle ook. Hij heeft niets meer te bewijzen, want hij speelde altijd op het hoogste niveau. Voor mij ligt dat anders. Ik sta aan de voet van mijn carrière. Ik heb inderdaad met andere ploegen gesproken, maar de optie Zulte Waregem heb ik nooit naar achteren geschoven. Dit is voor mij gewoon een heel mooie opportuniteit om te bevestigen wat ik vorig jaar liet zien. Je hebt nooit garanties, maar ik denk dat ik hier meer kans maak op speelminuten.”

100% achter beslissing

De centrale verdediger zag dat de club inspanningen deed om de ambities waar te maken. “Je weet wel waarover ik het heb (het overtuigen van Vossen en Vormer, red.). De club verkeerde twee, drie jaar in een negatieve sfeer. Nu wil ik mijn schouders zetten onder een positief verhaal. Het was geen supergemakkelijke beslissing en ik moest er een tijdje over nadenken. De gesprekken duurden ook wat lang, vond ik, maar ik sta voor de volle 100% achter mijn beslissing.”

De overeenkomst loopt nu tot juni 2026, daar spreekt toch vertrouwen uit? “Zoals ik al zei, ik sprak ook met andere clubs. Natuurlijk als je met een andere ploeg praat, die probeert het ook zo interessant mogelijk te maken. Hier heb ik misschien meer kans op spelen, al is het op een ander podium. 1B is nu ook geen prutscompetitie, ik heb nog veel te leren en dat zal daar ook wel lukken.”

Willen kent de omgeving en speelde bij Jong Essevee in tweede amateurklasse ook al onder coach D’Hollander. Alleen Fadera en Bossut zijn tot dusver vertrokken. “Dat was een van de belangrijke punten: er is niet veel verandering. Het is leuk werken met zo’n staf en zulke spelers, dat was een positieve factor. Er zijn kleine zaken aangepast, maar er heerst vooral een nieuwe, positieve energie.”

Zelf spel maken

In 1B wordt het sowieso anders voetballen. “We gaan proberen zelf het spel te maken. Dat is een rol die we onszelf ook mogen laten opleggen als we onze ambitie al hebben uitgesproken (lees: promoveren, red.). Het zijn de clichés die terugkeren, hé. Ik heb in 1B naar een paar wedstrijden gekeken van Club NXT, mijn vorige ploeg. Ik ken daar bijvoorbeeld nog wat jongens zoals Sem Audoor en de tweeling De Smet. Cisse Sandra was daar mijn beste kameraad, maar hij zit al bij de A-kern. Ik denk dat we moeten uitgaan van onze eigen kwaliteiten, de competitie zelf kan ik moeilijk inschatten.”

Zulte Waregem is zonder twijfel een van de favorieten op promotie. Maar daar zijn zoals altijd een aantal valkuilen aan verbonden. “Ik denk dat we goed moeten starten. De positieve vibe die nu in het team zit, moeten we zolang mogelijk aanhouden. We moeten vermijden dat we in een verhaal komen waarin we aan onszelf beginnen te twijfelen als we bijvoorbeeld eens verliezen. Wie weet krijgen we dan flashbacks naar vorig seizoen, waar het meer tegenzat dan meezat. We moeten vertrouwen uitstralen en zeker de boel niet onderschatten. Maar daar zijn we ons bewust van. Het is niet maar 1B, maar gewoonweg 1B.” (Jochen Coorevits)