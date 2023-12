Puntenaftrek voor financieel zwalpend KV Oostende

De Licentiecommissie van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft woensdag een puntenaftrek van drie punten opgelegd aan KV Oostende voor achterstallige betalingen. Zo heeft KVO meerdere belastingen van september en oktober nog niet betaald, net als transfergelden voor Juanda Fuentes en Mateo Barac. Eerder werd de club al een transferverbod en een gelimiteerde spelerslijst opgelegd voor de financiële achterstand. Dat meldt de KBVB.

Problemen met betalingen

Concreet slaagt de kustploeg er niet in om betalingsbewijzen voor te leggen van de RSZ-bijdrage en bedrijfsvoorheffing van oktober en btw-aangifte van september. Daarnaast was het FC Barcelona nog geld verschuldigd voor de aankoop van Juanda Fuentes. Voor achterstallige betaling in de loonovereenkomst met het Russische Samara, voor Mateo Barac, werd de club zelfs al veroordeeld door Wereldvoetbalbond FIFA, maar kon Oostende ook het geld nog niet ophoesten.

Tijdens een controle begin oktober oordeelde de Licentiecommissie wel nog dat de financiën van KVO in orde waren en dat de club voldeed aan alle verplichtingen. Een maand later volgde minder nieuws, bleken er achterstallige transfersommen rond spelers Ivan Durdov, Mickael Biron, Thierry Ambrose, Zechariah Medley, Daniel Perez en (toen ook al) Mateo Barac. Daarnaast waren ook belastingen niet betaald. De club slaagde erin om sindsdien aan enkele betalingen te voldoen, maar andere betalingen en problemen steken nu de kop op.

Gelimiteerde spelerslijst

De gelimiteerde spelerslijst (‘Squad Size Limit List’) betekent dat KV Oostende minder speelgerechtigde spelers heeft. Normaal zijn dat er 25, plus iedereen jonger dan 21 jaar oud. Bij de eerste inbreuk werd dat met twee teruggebracht, bij deze inbreuk wordt dezelfde sanctie nog eens opgelegd. In totaal mag KVO dus nog maar 21 spelers op die lijst zetten.