Patrick Dierckens na zijn ontslag als KVO-voorzitter: “Ik voelde gebrek aan respect”

Geen Frank Dierckens meer bij KV Oostende: de ondernemer uit Tielt stopt als voorzitter. Hij behoudt vooralsnog wel zijn aandelen in de noodlijdende club. Hoewel hij door de Amerikaanse investeerders niet bepaald respectvol werd behandeld, weigert Dierckens frontaal in de aanval te gaan.

De CEO van raamdecoratieproducent DIAZ Sunprotection werd in 2016 door toenmalig commercieel directeur Patrick Orlans aan boord gehaald. In februari 2019 nam hij de aandelen en het voorzitterschap over van Peter Callant, die het op zijn beurt had overgenomen van de naar Anderlecht vertrokken Marc Coucke. De zware financiële erfenis van Coucke kon ook Dierckens niet alleen dragen en dus ging hij op zoek naar vers geld. In 2020 verenigde een groep Amerikaanse investeerders zich onder de naam Ostend Investment Company, waaronder Paul Conway. Zij kregen 73 procent van de aandelen, Dierckens bleef officieel voorzitter met 27 procent. Alleen voerden de nieuwe investeerders een bedenkelijk financieel beleid – met alle gevolgen van dien. Nu stopt Dierckens, dus. Ook zoon Nathan Dierckens, met zijn vader de enige Vlamingen in de raad van bestuur, vertrekt. Over het reilen en zeilen van de afgelopen tijd treedt Dierckens niet in detail – “mijn uitgebreide verhaal doe ik later” – maar hij voelde duidelijk een gebrek aan respect.

Nog geen cent gezien

“In november leverde ik met mijn eigen vermogen een financiële inspanning om de lonen te betalen (naar verluidt 250.000 euro, red.). Enkele dagen later zou ik dat geld van de aandeelhouders al terug krijgen, zo staat ook officieel op papier. Maar ik heb nog geen cent gezien. Of ik nu een rechtszaak zal aanspannen? Neen. Ik heb nog altijd een hart voor KV Oostende en dit is niet het moment om dat geld op te eisen.” Maar er is meer. “Op wedstrijddagen kwamen de laatste tijd veel onbekenden aanschuiven aan de bestuurderstafel. Maar zich eens voorstellen? Nee, niks. Ik zit daar dan te kijken van: ‘Wie is dát nu?’ Ik werd ook niet op de hoogte gehouden van investeerdersgesprekken. Alle puzzelstukjes moest ik zelf leggen. Ik liep erbij voor spek en bonen, terwijl ik wel het imago van m’n bedrijf en mezelf aan de club verbond.”

En dan zijn er nog de vele leveranciers die wachten op hun centen – iets wat prikt in de ogen van de ondernemer. “Een factuur te laat betalen? Kan gebeuren. Maar twee, drie of meer maanden? Er zijn kleine zelfstandigen die door het uitblijven van betalingen misschien het einde van de maand niet halen, hé. Je kan hen niet blijven aan het lijntje houden.”

Stadion struikelblok

Voor de rest van het seizoen blijft hij met z’n bedrijf de DIAZ Arena sponsoren. Dierckens behoudt, voorlopig, ook zijn clubaandelen. “Al zijn die op dit moment niets meer waard.” En hoewel Paul Conway door zowat alles en iedereen wordt verketterd, blijft Dierckens al bij al diplomatisch. “Neem hem weg en het is meteen gedaan. Hij is de enige die in de Verenigde Staten op zoek is naar geld. Ik ben lang niet akkoord met zijn manier van werken. Het is een mes dat aan twee kanten snijdt.” Ziet Dierckens het Oostendse schip nog een veilige haven bereiken? “Er zijn mensen die wíllen investeren. Maar het stadiondossier vormt het grote struikelblok.” Daarmee verwijst Dierckens naar de claim van 5,5 miljoen euro van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI), die de constructie over het vruchtgebruik van de hoofdtribune – van een huurcontract zou geen sprake zijn – in vraag stelt.

Wat gaat Dierckens doen met zijn vrijgekomen tijd? “Ik ga me weer vollédig smijten met DIAZ. Kijk, ik heb al enkele ‘sales meetings’ gepland. Werken houdt me jong. En ik ga eindelijk nog eens golfen – da’s al veel te lang geleden.”

Paul Conway liet intussen van zich horen na de gewonnen Bekermatch van KVO woensdagavond: “We zullen het redden.”