Osifo trekt naar OHL, interesse van RWDM in Berte bekoeld

Middenvelder annex verdediger Manuel Osifo verlaat KV Oostende en trekt naar eersteklasser Leuven. Osifo is een talent van eigen bodem en gaat voor het eerst buiten Oostende spelen.

Het KVO-jeugdproduct van 20 jaar en ondertekende in de zomer van 2021 z’n eerste profcontract. Sinds het seizoen 2021-2022 maakt hij definitief deel uit van de A-selectie. Leuk detail: als geboren en getogen Oostendenaar zette Osifo z’n eerste voetbalstappen bij het ter ziele gegane VG Oostende. Daarna belandde hij dus bij KVO en doorliep hij er alle jeugdrangen. Op zijn zeventiende werd hij al opgeroepen voor de beloftenploeg van toenmalig coach Kurt Bataille, finaal raakten ex-hoofdcoach Alexander Blessin en z’n trainersstaf onder de indruk van z’n kunnen.

Op de slotspeeldag van play-off 2 in mei 2021 verving hij de afscheidnemende Kevin Vandendriessche op Standard. Het grote werk moest toen nog komen. In totaal kwam hij 34 keer voor de A-kern in actie. Dit seizoen was hij titularis. Als verdedigende middenvelder werd hij, na het vertrek van Matej Rodin en Anton Tanghe, een rijtje naar achteren geschoven.

Geen vertrek in schoonheid

“De situatie waarin KVO verkeert, maakt het geen vertrek in schoonheid. Ik zal de club zeker missen, want zij hebben me alle kansen gegeven om me te ontwikkelen”, zegt Osifo. “Ik kijk uit naar de uitdaging bij OHL en hoop ooit tegen KVO te kunnen spelen, in eerste klasse uiteraard”, knipoogt hij.

Mooi moment: tijdens het afscheid op De Schorre sprak zijn mentor Kurt Bataille enkele mooie woorden toe. “Manu, Als er iets is, wat dan ook, je mag me altijd bellen, hé.” Voor KVO is de transfer van de youngster, die nog een contract had tot eind dit seizoen, een welgekomen financiële injectie, al had de club hem liever langer aan zich gebonden. “Een talentvolle speler en een goeie gast: zijn contract hadden we in een ideale wereld liefst van al met een paar seizoenen verlengd”, aldus sportief directeur Nils Vanneste, die Osifo nog kende van zijn periode als directeur van de jeugdacademie.

En Berte?

Mohamed ‘Mo’ Berte blijft, behoudens een late verrassing, bij KV Oostende. RWDM trok de voorbije dagen hard aan z’n mouw, maar KVO liet de energieke spits niet voor een appel en ei vertrekken. Hij is dit seizoen een lichtpunt met drie goals en drie assists in achttien matchen. Logisch dat er dus interesse is.

Mohamed ‘Mo’ Berte lijkt niet te vertrekken. © BELGA

Aan de kust lokte de interesse van de Brusselaars overigens een monkellachje op. Bij RWDM zet namelijk Gauthier Ganaye nu de sportieve lijnen uit. De ceo was vorig jaar bij KVO aan de slag, haalde enkele (dure) buitenlandse spelers en was niet van plan was om Berte – en andere jongeren van de jeugdacademie – een profcontract te geven. Naar verluidt zag hij het niet in hem. Pas na aandringen van de sportieve cel, kwam er toch een contractvoorstel – dat afgelopen zomer door huidige sportief directeur Nils Vanneste werd opgewaardeerd. Dat RWDM en Ganaye nu te weinig Belgen hebben in de wedstrijdkern en daarvoor in alle haast bij KVO komt aankloppen, werd logischerwijs lauwtjes onthaald bij de Kustboys. Ook pogingen van Molenbeek om afgelopen zomer Manuel Osifo en Siebe Wylin weg te kapen, werden weggewuifd: KVO blijft geloven in lokale talenten. (TVA)