Op verlanglijstje van KV Oostende na ongelukkige seizoensstart: Slagkracht voorin en creativiteit, aub

Van een koude douche gesproken: KVO ging in de slotminuut onderuit tegen promotiekandidaat Lommel (0-1). Hoewel het lang niet allemaal zo slecht was, toont coach Stijn Vreven zich kritisch voor de geleverde prestatie. “We moeten meer kwaliteit tonen aan de bal.”

Oostende was nochtans goed begonnen. “We toonden initiatief en oogden comfortabel aan de bal, maar dat gaven we vervolgens weg, om welke redenen dan ook. We konden moeilijk de bal in de ploeg houden. 3-tegen-2- of 2-tegen-1-momenten speelden we niet goed uit, preassists kwamen niet aan… Qua creativiteit was het een non-match”, aldus Vreven. “We speelden de zwaktes van de tegenstander niet uit en vonden de ruimtes niet, terwijl zij met slechts één controlerende middenvelder speelden. Qua enthousiasme en bereidwilligheid kan ik mijn spelers niks verwijten. We hebben wel méér kwaliteit aan de bal nodig.”

Dat weet ook sportief directeur Nils Vanneste: een creatieve offensieve middenvelder en spits worden binnenkort voorgesteld. Ambrose is alvast weg naar Kortrijk, Durdov en Atanga zullen stilaan hun koffers pakken.

‘Jo’ en ‘Alba’

Twee dagen na de voorstelling van defensieve middenvelder Johanna Omolo, mocht de 34-jarige Keniaan al starten. Hij trainde al ruim een week met de groep en speelde onder Vreven bij Lommel (2013-2014); zijn voorbereiding deed hij vooral bij Free Pro Players. “Meters maken, infiltreren, bijsluiten, comfortabel aan de bal: dat is wat ik op termijn van hem verwacht”, zegt de coach. “Ik heb veel vertrouwen in hem. Maar omdat hij zo snel én zonder degelijke voorbereiding speelde, brak nood wet. Sieben Dewaele kwam pas uit blessure terug en ik had weinig andere opties. ‘Jo’ deed het een goed uur oké.”

Minder enthousiasme was er voor Alessandro Albanese op de ‘tien’. “Ik probeer altijd eerlijk te zijn in mijn analyses naar spelers en pers”, aldus Vreven. “‘Alba’ was dramatisch. Een hele voorbereiding lang was hij een sleutelspeler, maar dan speelt hij zo’n eerste match. Fouten maken mag en kan, maar je moet ook spelen vanuit je taakfunctie. Als je moeilijk in een wedstrijd komt, moet je simpel en sec spelen. Hij zondigde tegen alle voetbalwetten en ik had geen andere keuze dan hem te wisselen.”

Achteraan lijkt het best goed te staan. “Organisatorisch weten de gasten wat ze moeten doen”, aldus Vreven. Vleugelverdedigers Jonas Vinck en Brent Laes zijn echte knokkers, waaraan KVO nog veel plezier zal beleven. Prima rekrutering van Nils Vanneste. Ook Cederick Van Daele, normaal linksback maar al dan niet tijdelijk linksvoor, trok goed z’n streng.

Misschien wel de beste KVO’er stond in doel: Liam Bossin. De 27-jarige Brusselaar (Nottingham Forest, Cork City en Dordrecht) – die via z’n moeder voor de Ierse U21 uitkwam – debuteerde veelbelovend, met enkele puike saves. “Als je een goeie keeper achter je hebt staan, geeft dat extra vertrouwen”, zegt kapitein en centrale verdediger Anton Tanghe. “Je kunt op hem bouwen. Én hij heeft goeie voeten. ‘t Is een keeper die niet zomaar de bal naar voren ramt, maar mee zoekt naar oplossingen.” Tanghe vormde zondag een goed duo met Matej Rodin, maar het valt te bezien of de ambitieuze Kroaat blijft.

Open competitie

Samengevat: dramatisch is dit allemaal niet. Er zit iets in deze groep om een leuk seizoen te draaien. En de andere promotiejagers Zulte Waregem (1-3 tegen Francs Borains), Beveren (1-0 tegen Jong Genk) en Deinze (3-1 tegen Patro Maasmechelen) gingen meteen de boot in. Dit lijkt een open competitie te kunnen worden. De wedstrijd van zaterdagavond in en tegen Deinze zal ons alweer wat wijzer maken.