Oostendse advocaat Van Oosterwyck zoekt reddingsboei voor KVO: “Club is een van de zielen van de stad”

De ondernemingsrechtbank van Gent stelde advocaat Werner Van Oosterwyck aan als voorlopig bewindvoerder bij KV Oostende. Hij moet nu een oplossing zien te vinden voor de voetbalclub in nood en heeft daar minder dan drie weken de tijd voor. “Ik wil alle facts & figures uitspitten”, laat meester Van Oosterwyck weten.

Het waren KV Oostende en het advocatenkantoor van Werner Van Oosterwyck, dat ervaring heeft in insolventierecht, die samen over het voorlopig bewindvoerderschap communiceerden. Dat de ondernemingsrechtbank die beslissing neemt, is een niet mis te verstaan signaal. Een bewindvoerder wordt pas aangesteld indien er ernstige aanwijzingen zijn van een mogelijk slecht financieel beleid en na een eenzijdig verzoekschrift van een benadeelde belanghebbende, zoals een leverancier of (ex-)aandeelhouder. Sinds de beschikking van de voorzitter van de ondernemingsrechtbank afgelopen maandag heeft meester Van Oosterwyck 21 dagen de tijd om heel de club tegen het licht te houden. “Dan geef ik aan de rechtbank een stand van zaken. Bij bewindvoerderschap zijn er verschillende mogelijkheden: een vordering in faillissement, een vordering tot gerechtelijke ontbinding of een gerechtelijke reorganisatie”, laat Van Oosterwyck optekenen. “Ik zoek evenwel ook naar andere oplossingen, zoals bijvoorbeeld een overname”. In het verleden berichtte deze krant al verschillende keren over kandidaat-investeerders en geïnteresseerde overnemers. Zo zou huidig aandeelhouder Paul Conway in het verleden al enkele kandidaten wandelen hebben gestuurd.

Deftige antwoorden

Aan Van Oosterwyck om alle pistes nu in detail te onderzoeken. Een hels karwei. “Ik krijg van de ondernemingsrechtbank het gerechtelijk mandaat om zowel de rol van de raad van bestuur als de dagelijkse leiding over te nemen. Ik moet alle activa inventariseren, ervoor zorgen dat alle bankrekeningen behouden blijven en er geen geld uit de club wegvloeit. Ik voel alvast dat het personeel als één blok achter mij staat en meewerkt aan een oplossing. Meteen na m’n aanstelling sprak ik niet alleen de clubmedewerkers, maar ook de spelers en jeugdtrainers toe, alsook de supporters en de sponsors. In korte tijd hebben we al heel wat werk verricht, samen met een extern accountant. Alle inkomsten en uitgaven (op korte termijn) en activa nemen we onder de loep. Ook de evolutie van de fiscale balansen en flows sinds 2017 vergelijken we. Kortom: ik wil àlle facts & figures om de rechtbank ten gronde te kunnen adviseren. Ze willen meer dan deftige antwoorden.”

Garanties

Mocht meester Van Oosterwyck een kandidaat-overnemer vinden – er wordt gefluisterd dat er voorzichtige interesse is –, dan nog moet de rechtbank daarin willen meegaan. “Voor de ondernemingsrechtbank kan er pas sprake zijn van een overname als er een investeerder is die àlles overneemt – activa en schulden – én het voortbestaan van de nv KV Oostende kan garanderen. Daarbij moet worden aangetoond dat KVO op alle vlakken veilig zit: lonen, sponsoring, herkapitalisering…”

Club redden

Door de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder hebben Paul Conway en de andere leden van de raad van bestuur geen toegang meer tot hun kantoren. Ze mogen wel nog binnen in het stadion © gf

Zowel de club als het advocatenkantoor proberen zo hoopvol als mogelijk te zijn, getuige de verwoording in een persbericht dat de aanstelling van het bewindvoerderschap “een positieve démarche” is van de ondernemingsrechtbank. “Mijn bedoeling is om deze club te redden. Zal het lukken? We zullen er werkelijk alles aan doen om dit verhaal tot een goed einde te brengen. Onze termijn is kort, de druk hoog. Ik ben een Oostendenaar, ons kantoor is in Oostende gevestigd en ja, automatisch zit de club in m’n hart. Het is één van de vele zielen die onze stad rijk is. Het zou jammer zijn mocht zo’n mooi stukje geschiedenis – in een recent verleden speelden ze nog de bekerfinale (2017, red.) – verloren gaan. Simpel wordt deze opdracht alvast niet”, besluit de advocaat, die ruim vijfendertig jaar ervaring op de teller heeft.

Dagelijkse leiding

Door de aanstelling van de voorlopig bewindvoerder staan Paul Conway en de raad van bestuur (met daarin nog zijn medestanders Chien Lee, Grace Hung en Max Kothny, red.) minstens eventjes buitenspel. Dankzij het gerechtelijk mandaat liggen alle dagelijkse beslissingen nu bij meester Van Oosterwyck. Hij moet, zo stelt de wet, de verantwoordelijkheid nemen om ervoor zorgen dat geen enkele bezitting of cent de club op illegale wijze verlaat. De voormalige bestuurders werden hen uiteraard de toegang tot de kantoren van de club ontzegd. Maar als gewone supporters mogen de mannen wel postvatten in de DIAZ Arena – een stadionverbod hebben ze niet.

