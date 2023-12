Onze KVO-watcher wikt en weegt de spelers bij het jaareinde: “Doelman is numero uno”

Met het einde van dit kalenderjaar houden we de spelerskern van KVO tegen het licht. Een harde noot om te kraken: KVO telt de op twee na beste defensie van 1B, verloor ‘maar’ zes keer en kent een goeie organisatie, maar heeft mee de slechtste aanval en is kampioen in het gelijkspelen. Zonder écht slecht te spelen, staat het geparkeerd in de buik van het klassement. Mooi detail: zeven A-kernspelers komen uit de eigen jeugd. Maar wie viel ons vooral op?

Positieve blikvangers

Liam Bossin (27) in één woord omschrijven? Toptransfer van sportief directeur Nils Vanneste. Geweldige kerel, zowel op als naast het veld, zowel fysiek als mentaal. Past vollédig bij dit KV Oostende en is medeauteur van vijf clean sheets. Speciale vermelding voor collega-keeper Brent Gabriël (24), die in de competitie niet speelde, maar wel drie keer uitblinker was in de beker. Kapitein Anton Tanghe (24) is bezig aan een goed seizoen. Hij speelde dit seizoen álles en heeft voortgewerkt aan zijn leiderschapskwaliteiten. Niet compleet foutloos, maar wel een oerdegelijke centrale verdediger die een niveau hoger zeker aankan. Telt al 109 KVO-matchen.

Nog een voltreffer qua transfer: Brent Laes (23). Quasi onvermoeibaar op linksachter, gigantische werkethiek en zo’n vechtersbaas die ze in de C-tribune graag zien. Nu nog wat statistiekjes opkrikken – lees: een paar assists – en het is helemaal af. Jammer van die schouderblessure. Nog een ontegensprekelijke basispion die er afgelopen zomer bijkwam is Jonas Vinck (28). Gaat altijd vol in de strijd en is zo’n speler waar KVO-fans voor zwijmelen. Heeft ervaring zat. Je merkt aan alles dat hij nog een stap hogerop wil en dat ook aankan. Sieben Dewaele (24) presenteert zich als waardige vervanger op de positie van Maxime D’Arpino. Niet de grote stillist, maar wel een werkpaard. Lijkt ook minder ‘braaf’ op het veld dan vorig seizoen. Manuel Osifo (20) lijkt al een eeuwigheid bij KVO mee te gaan en het zag ernaar uit dat hij ging moeten knokken voor zijn plek. Houdt vrij makkelijk stand op het middenveld: grote recuperatie, uitstekende fysiek en is een alleskunner. Mooie toekomst.

Wat ons betreft is Robbie D’Haese (24) bezig aan zijn beste seizoen: fris aanvallend, gevaarlijk, goed in de combinatie – mist net dat beetje scherpte. Wat vertrouwen met een mens kan doen. Wordt als flankaanvaller nu op zijn favoriete positie uitgespeeld. Nog zo’n KVO-talent dat het prima doet is Mo Berte (21): energiek, enthousiast, vol overgave. Er is wel een verschil tussen Mo in de basiself en Mo als invaller, en daar wordt hard op gewerkt door de trainersstaf. Er is ook een verschil tussen KVO met en zonder Mo – net daar zit het dilemma voor de coaches.

Deden het oké

Zech Medley (23) komt na een moeilijk seizoenbegin van vier niet-selecties toch aan elf basisplaatsen. Maakte een positieve evolutie door en straalt ook meer vertrouwen uit. Deed het zelfs oké als noodoplossing op de linksback. Zijn concurrent Thomas Basila (24) zetten we ook in het rijtje, al was het nipt. Niet dat de Fransman slecht speelt – integendeel – maar blessurepech is wel zijn deel. Cederick Van Daele (23) toont zich als prima alternatief voor Laes, maar mist nét dat tikkeltje snelheid en fysieke kracht. Moet voorlopig vooral tevreden zijn met invalbeurten, maar heeft als voordeel dat hij ook hoger op het veld kan worden ingebracht. Siebe Wylin (20) heeft lang moeten wachten op zijn kans en kwam pas de afgelopen vier matchen aan opeenvolgende speelminuten, waaronder drie basisplaatsen. Heeft positioneel goeie stappen gezet, maar moet hetzelfde ook op fysiek vlak doen. Komt goed.

Massimo Decoene (19) spendeerde een groot deel van de voorbereiding bij moederclub Kortrijk, waar hij overal behalve op zijn beste positie werd uitgespeeld. Moest zich bij KVO wat aanpassen, maar liet zich toch positief opmerken. Vooral tegen Zulte-Wargem en Francs Borains was hij écht sterk. Kon zich daarna niet altijd even sterk presenteren, maar blijft een ruwe diamant. Ewan Henderson (23) begon als een wervelwind aan zijn verblijf bij KVO met leuke acties en vista die je van een aanvallende spelverdeler verwacht. Daarna kende hij echter een terugval en de laatste weken leek zijn tank een beetje leeg. Lijkt centraal beter tot zijn recht te komen dan op links. En net als de Schot leek Juanda Fuentes (20) van 1B zijn speeltuin te maken, al kent de Colombiaan moeite om zich aan te passen door een taalbarrière – dat betert nu wel dankzij Engelse les. Wil het nog te vaak te mooi doen en vergeet dat hij bij KVO in een fysieke competitie speelt, niet bij zijn moederclub Barcelona. Talent weliswaar in overvloed.

Met Luis Hartwig (21) loopt er op zich een interessante en opportunistische spits rond die over veel snelheid beschikt, en zowel centraal als op de flanken kan. Lijkt soms iets te veel een speelvogel en ongelukkig in zijn acties, maar niet vergeten dat hij door een armbreuk ook een conditieachterstand had.

Daniel Pérez (21) heeft met zijn 1,90 meter alvast de constitutie om tot speerpunt in de aanval te behoren. Maakt niet altijd de juiste loopacties, passes of keuzes, maar werkt zeer hard, kan een bal bijhouden en heeft een neus voor doelpunten. Alleen zit zijn neus tot dusver verstopt.

Moeten zich herpakken

Alfons Amade (24) zag zijn seizoen afgeremd door blessures en verdient nog wat respijt. Wij zagen in de gewezen Duitse jeugdinternational een pitbull die vooral onder Alexander Blessin goed voor de dag kwam.

Johanna Omolo (34) werd binnengehaald als ervaringsdeskundige, maar kreeg na drie basisplaatsen in augustus slechts twee invalbeurten meer eind september-begin oktober. Behoorde de voorbije weken niet meer tot de kern. Niet dat hij zó slecht acteerde, maar staat nogal onderaan de keuzeladder.

Komt het nog goed met Maxime D’Arpino (27)? Zijn zware knieblessure lijkt de Fransman te blijven achtervolgen. Maakte een wondermooie en belangrijke goal op Zulte-Waregem na weken en maanden van stilte, maar daarna was het weer naar af. Wordt 2024 het jaar van de wederopstanding? David Atanga (26) is er met zijn gedachten niet bij en is een schim van de goedlachse spurtbom uit eerste klasse. Werkt onvoldoende voor het team en lijkt al afscheid van KVO te hebben genomen. Jammer.

Geen beoordeling

Matej Rodin (27), Richmond Badu (21), Andy Musayev (20), Dapo Mebude (22), Anas Hammas (19), Alessandro Albanese (23) en Vincent Koziello (28) speelden niet of te weinig om een onderbouwde beoordeling te krijgen.