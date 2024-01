Onbekende Amerikaan vervangt clubicoon Michiel Jonckheere als hoofdcoach KVO: “Geen vaarwel”

Na de stuntzege tegen Zulte Waregem kondigde Michiel Jonckheere (34) verrassend zijn vertrek aan bij KV Oostende. De streekgenoot met 200 matchen in het shirt van de Kustboys kreeg van Paul Conway en de aandeelhouders geen enkele garantie, en maakte een bijzonder moeilijke keuze. De Amerikaan Jamath Shoffner (45) neemt over.

Je zou er labiel van worden. Eerst de treurige rouwstoet om het wanbeleid aan de kaak te stellen. Dan een heerlijke eerste helft tegen Zulte Waregem. Vervolgens een 2-0-voorsprong uit handen geven. In blessuretijd een penalty missen en in diezelfde blessuretijd alsnog de winnende 3-2 te scoren. En een half uur na de wedstrijd vernemen dat clubicoon Michiel Jonckheere vertrekt als hoofdcoach. Woede, vreugde, ontgoocheling, euforie en ontnuchtering samengevat in enkele uren tijd.

Hechte groep

Na zijn spelerscarrière kreeg Jonckheere in de zomer van 2022 bij de Oostendse jeugdacademie een kans als U18-coach. Al snel werd duidelijk dat er voor hem een mooie carrière in het trainersvak is weggelegd. Het bewijs: vicekampioen in zijn eerste seizoen. Toen KVO en sportief directeur Nils Vanneste afgelopen zomer met hernieuwde moed een lokaal sportverhaal wilden schrijven, kreeg Jonckheere samen met Kurt Bataille – neef en nonkel, trouwens terecht een kans als assistent aan de zijde van hoofdcoach Stijn Vreven. Een goeie zet die ook in de spelersgroep lovend werd onthaald. Na de mindere prestaties werd Vreven aan de kant geschoven en Jonckheere kreeg samen met Bataille een kans als hoofdtrainer. Maar de extrasportieve miserie moest toen nog uitbarsten. Ondanks alles slaagde Jonckheere er met zijn staff in om een hechte groep op het veld te krijgen. Tegen RSCA Futures in december werd dat niet beloond met een zege (0-0), tegen Zulte Waregem was het wel prijs.

Oostendes hoofdcoach Michiel Jonckheere nam zondag afscheid met een zege tegen Zulte Waregem © BELGA

“De spelers zijn, samen met de fans, het kloppend hart van de club”, wil Jonckheere benadrukken. “We vertelden de groep dat ze de match tegen Zulte Waregem los moesten zien van alle bullshit en ze moesten tonen hoe sterk ze zijn. Puur voor het werk van de voorbije weken. Dat de fans van de eerste tot laatste minuut achter ze stonden, was een schitterende beloning. Ik heb mogen werken met een fantastische groep. Jammer dat het eindigt. Als je de euforie en de extase ziet bij spelers en publiek na de 3-2, naast wat er met de club aan de hand is… Onwaarschijnlijk.” Jonckheere zet nog even de puntjes op de i: “Dat de spelers vorige week een actie deden (niet trainen, wel de fysiek onderhouden, red.) had te maken met het wegvallen van de kinesisten en moeilijke werkomstandigheden, niét met het uitblijven van hun loon.”

Geen garanties

In een vorig interview in deze krant zei Vanneste nog dat hij Jonckheere en Bataille maar wat graag bij KVO zou houden, als hoofdtrainer of assistent. Maar achter de schermen bleek Paul Conway weer een prominente rol te spelen en die doet maar wat. Michiel Jonckheere, Kurt Bataille: zouden ze hun naam überhaupt kennen? Het doordachte sportieve beleid van Vanneste is voor hen van geen tel. Er moest en zou vroeg of laat een coach uit de entourage van PMG komen. Doet denken aan de desastreuze trainerswissel Yves Vanderhaeghe – Dominik Thalhammer vorig seizoen. Komt daarbij ook nog eens dat het voortbestaan van de club in gevaar is. Welke zekerheden heb je dan als werknemer? “Ik wil klaar en duidelijk zijn: mijn vertrek heeft ab-so-lúút niets met Nils Vanneste te maken – hij werkt 24 op 7 om al het sportieve werk mogelijk te maken. Een uur voor mijn beslissing zat ik nog met Nils en interim-CEO Benjamin Ehresmann samen (die laatste is alweer weg, red.). Tot op de laatste seconde twijfelde ik. Maar van de mensen boven hen kwam geen enkele garantie.” Lees: geen garanties over de toekomst van KVO, laat staan over een job. Club Brugge polste rond de jaarwisseling bij Jonckheere om trainer te worden van de U18, omdat daar Steve Colpaert richting Westerlo trok. “Maar ik was tijdens dat contact nog niet zo lang hoofdcoach van KVO en kon het niet maken om te vertrekken. Ik wou ook niet per se weg uit Oostende, hè. Het zijn de omstandigheden die me daartoe dwingen. Tegelijk wil ik ook eerlijk zijn tegenover Club: ik kijk ernaar uit om in die professionele omgeving met doorgroeikansen aan de slag te gaan. Ik ga met volle goesting richting het Basecamp in Westkapelle. En ja, ik weet dat er bij sommigen de perceptie kan ontstaan dat ik een zinkend schip verlaat. Ik kan alleen eerlijk zeggen dat ik KVO niet noodzakelijk wilde verlaten. Wat mij betreft is dit geen vaarwel, maar een tot ziens.” Detail: Jonckheere speelde van 1998 tot 2010 bij de jeugd van Blauw-Zwart. Videoanalist Jarne Kesteloot trekt mee naar Brugge. Assistenten Kurt Bataille, Korneel Deceuninck en Peter Mollez blijven. “Het zijn mensen van hier en ze hebben een connectie met de fans, de stad en alles rond de club. Een waar geschenk voor de nieuw coach.”

Amerikaanse coach

Die nieuwe trainer is de Amerikaan Jamath Shoffner. Onbekend bij het grote publiek, maar niet voor Conway en co. Schoffner verbrak vorige week zijn contract bij de nummer twee van Luxemburg, F91 Dudelange. Hij kende een bescheiden loopbaan als speler in de jaren negentig en 2000 onder andere in de Duitse derde en zesde klasse , al wil dat niks zeggen over zijn kwaliteiten als trainer. Shoffner begon met zijn coachloopbaan als assistent bij de Luxemburgse nationale ploeg en de Amerikaanse U20, waar hij samenwerkte met onder andere Serginho Dest en Timothy Weah. Diezelfde rol bekleedde hij ook even bij Virton in ons land. Rest de vraag: waarom is er te midden van een diepe financiële crisis ruimte voor een nieuwe trainer? En waarom stort je je als trainer op zo’n risico? Maar ook al komt Shoffner uit het Amerikaanse netwerk en ook al is zijn timing opvallend: de man verdient een kans. “Ik wens hem echt alle succes”, weet een oprechte Jonckheere.

Lees ook:

Paul Conway na verrassende Bekerzege tegen RWDM: “We zullen het redden”

Stadsbestuur heeft Conway nog niet gehoord

Frank Dierckens na ontslag als voorzitter: “Ik voelde gebrek aan respect”