Officieel: Amerikaan Jamath Shoffner (45) vervangt Michiel Jonckheere als hoofdtrainer KVO

Zoals we in primeur brachten, heeft KV Oostende met Jamath Schoffner een nieuwe hoofdtrainer. Hij vervangt Michiel Jonckheere, die na de zege tegen Zulte Waregem zijn vertrek aankondigde.

Shoffner verbrak vorige week zijn contract bij F91 Dudelange, de huidige nummer twee van de Luxemburgse eerste klasse. Hij werkte dit seizoen 21 wedstrijden af, goed voor dertien zeges, twee draws en zes verliezen. In de kwalificaties van de Conference League wist hij met Dudelange een ronde te overleven.

Vaak in Luxemburg

De Amerikaan kende een bescheiden spelerscarrière in de jaren 90 en 2000 – onder andere in Ierland, Duitsland, de Verenigde Staten en Luxemburg – en begon met zijn trainersloopbaan als assistent bij de Luxemburgse nationale ploeg en de Amerikaanse U20, waar hij samenwerkte met onder andere Serginho Dest en Timothy Weah. Diezelfde rol bekleedde hij ook bij Virton in ons land en Charlotte in de VS, tussendoor was ie hoofdtrainer bij de Luxemburgse tweedeklasser Jeunesse Canach.

“We hebben er alle vertrouwen in dat Jamath het tij kan keren” – CEO Benjamin Ehresmann

“Ik ben me er van bewust dat de club zich momenteel in een moeilijke situatie bevindt. Toch ben ik erg enthousiast om hier te starten want deze club heeft toch een mooie traditie in het Belgische voetbal”, laat Shoffner weten. “We zijn ervan overtuigd dat we tot nu toe niet het maximale uit onze selectie haalden en we hebben er alle vertrouwen in dat Jamath het tij kan keren. Hij speelt op een manier die we allemaal willen zien: vooruit pressen met aanvallend en agressief voetbal”, voegt CEO Benjamin Ehresmann eraan toe.

Jonckheere naar Brugge

Schoffner volgt Michiel Jonckheere op, die na de spectaculaire 3-2-zege tegen Zulte Waregem zijn overstap naar de U18 van Club Brugge aankondigde. Jonckheere benadrukte de goeie samenwerking met sportief directeur Nils Vanneste en wou eigenlijk langer bij Oostende blijven, maar kreeg van hogerhand – lees: Paul Conway – geen enkele (sportieve) garantie. De gewezen middenvelder van KVO, die 200 matchen in de hoofdmacht speelde, was voorheen al actief als U18-trainer bij Oostende. Ook Jarne Kesteloot trekt naar Club. Kurt Bataille en de andere assistenten blijven op post.

Woensdag speelt KVO de kwartfinale in de Beker van België tegen RWDM, zaterdag wacht de uitmatch tegen Francs Borains. (TVA)