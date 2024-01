Nu roeren ook spelers zich: spelersgroep KV Oostende weigert te trainen omdat lonen nog niet betaald zijn

Het water staat KV Oostende nog steeds aan de lippen en met de dag ziet het er steeds minder rooskleurig uit voor de Kustboys. Zo weigerde de spelersgroep vrijdag, twee dagen voor het duel met Zulte Waregem te trainen omdat ze hun loon voor december nog niet ontvangen hebben. Ze hielden zich in de plaats daarvan individueel bezig. De wedstrijd van zondag komt niet in het gedrang.

Wat is het volgende? Oostends burgemeester Bart Tommelein maakte zich in een interview met deze krant nog sterk dat KV Oostende niet failliet zal gaan, maar stilaan moeten er toch wel heel veel mirakels gaan gebeuren, wil KVO zich nog redden. Vrijdag was immers opnieuw een dag waar het ene onrustwekkende nieuwtje, het andere opvolgde. Zo werd er onder meer een mail uitgestuurd naar alle jeugdspelers waarin enkele kostenbesparende maatregelen aangekondigd werden. Dat gaat van busvervoer naar wedstrijden dat geschrapt wordt, over de afwezigheid van kinesisten tijdens de week en de sluiting van de kantine op weekdagen. “Vandaag worden we geconfronteerd met ernstige financiële problemen, waardoor we verplicht zijn de weinige beschikbare centen zo goed mogelijk te besteden”, valt er onder meer te lezen.

Lonen niet betaald

Ook werd het contract van verdediger Matej Rodin ontbonden, waarna later op de dag ook doorsijpelde dat de spelersgroep vrijdag niet had willen trainen uit onvrede met de huidige situatie. De spelers wachten immers nog steeds op hun loon van december en kunnen door de malaise ook niet meer rekenen op de kinesisten van de club, die er eerder de brui aan gaven. Dat de club daarentegen wel gesprekken voert met de Amerikaan Jamath Shoffner om de nieuwe trainer te worden, doet bij de spelers dan ook de vraag rijzen waarom er daar wél geld voor is, maar dat er geen geld is om hun lonen tijdig te betalen.

De oefenvelden op De Schorre bleven vrijdag dan ook leeg. Wel hielden de spelers zich conditioneel bezig met lopen of fietsen. Zaterdag staat er normaal nog een training gepland. De wedstrijd van zondag tegen Zulte Waregem zal normaliter ook gewoon doorgaan. Maar dat het ondertussen al minder dan één voor twaalf is aan de kust, wordt zo nog maar eens duidelijk.

Hoop

Ondanks alles blijft de hoop aan de zee – tegen beter weten in? – wel intact, zo blijkt uit diezelfde mail aan de jeugdspelers. “De overname verloopt zeer moeizaam. Toch blijven we als bestuur nog steeds geloven dat er een oplossing uit de bus zal komen. Meerdere signalen die ons bereiken, sterken ons in dit geloof”, klinkt het. (TVA/TM)