Nils Vanneste, sportief diecteur KVO, blikt terug op bijzondere transfermaand: “Zelfs op mijn trouwdag hing ik aan de lijn met makelaars”

Het zit erop: de zomerse transferperiode is sinds woensdagnacht officieel afgesloten. KV Oostende, dat in Eerste klasse B speelt, en nieuwbakken sportief directeur Nils Vanneste leggen zo een bijzonder drukke periode neer. “Een helse periode”, blikt de Wevelgemnaar terug. “Maar denk niet dat we nu plots achterover gaan leunen.”

Ganshoren. Niemand twijfelt eraan dat KV Oostende vrijdag de Tweede Amateur-club uit de Brusselse rand uit de Beker van België knikkert – toch? Tegen Seraing pakte KVO een deugddoend punt dat er altijd drie hadden moeten zijn. Soit. Wie louter naar de cijfertjes in het klassement kijkt, kan de vraag opwerpen of er iets scheelt aan dit KVO.

“Natuurlijk, 1 op 12 is niet de gewenste start, maar er is geen reden tot paniek”, sust een beredeneerde Nils Vanneste. “Kijk, de afgelopen maanden waren hectisch. Ik ben pas in de eerste helft van juni kunnen starten zonder voorbereiding. We hadden geen coach, geen medische staf, geen scouts… Ik stond er dus zo goed als alleen voor op sportief vlak. Dan heb je tijd nodig om alles op wieltjes te laten lopen.”

“We zijn pas gedegradeerd en moésten heel wat uitgaande transfers doen om de loonlast te laten zakken. Die last is nu drie keer zo laag als voorheen. Het is een hels karwei om én de loonmassa te doen dalen én toch versterking binnen te halen. Zeker in het begin kan je niet elke gewenste speler zomaar halen. Je kan het niet riskeren een te hoog loonbudget over te houden indien je de spelers die je wenst te verkopen, niet verkocht krijgt.”

Financiële putten

Het merendeel van de inkomende transfers waren dan ook (zo goed als) vrije spelers. “Nog een jaar op een budget van vorig jaar en het zou fout aflopen.” Sommige vertrekkers leverden een mooie som op, zoals Makhtar Gueye (3 miljoen euro) en Tatsuhiro Sakamoto (minstens 1,5 miljoen euro).

“Het is een misvatting dat bijvoorbeeld al het geld van de transfer van Gueye ineens op de rekening staat. Zo’n betaling gebeurt in schijven. En het is eveneens een foute veronderstelling dat al het geld rechtstreeks naar de Amerikaanse investeerders gaat. Er dienen nog financiële putten uit het verleden te worden gedicht. Alle beslissingen worden in onderling overleg genomen met het bestuur, waarin naast de Amerikaanse investeerders ook Frank Dierckens zit als lokaal ankerpunt.”

Ook al is de transfermarkt hier gesloten, in landen als Griekenland (11 september), Rusland (14 september), Cyprus en Turkije (15 september) tot zelfs in godbetert Tahiti (30 september) kunnen nog zaakjes gebeuren. “Niemand vertrekt zomaar”, is Vanneste categoriek.

“Ik verkies elf werkers boven drie vedetten”

“Het is veeleer logisch dat er pas op het einde van de mercato meer transfers gebeuren, omdat er eerst uitgaand wat moet bewegen. Het team dat tegen Seraing op de mat stond, zag er helemaal anders uit dan de weken ervoor. De coach weet en begrijpt dat. Tot 6 september konden we van Stijn Vreven en co niks meer vragen. Als ik zie wat de nieuwkomers brengen, dan slaap ik goed. Ja, in onze laatste match hadden we wat pech. Maar de bal die vorige week nog op de paal strandde, vliegt er volgende week wel in.”

“Ik zag fighting spirit en een pak goesting. Heb je gezien hoe de spelers vorig weekend neerzegen na het laatste fluitsignaal? Het leek wel alsof ze de Champions League-finale hadden verloren. Eerlijk: de afgelopen transferperiode zochten we enkel spelers met een goeie motivatie en die voor elkaar door het vuur willen gaan. Heb je een kleedkamer met pakweg vier of vijf niet-teamspelers, dan moeten die eruit. Ook al zit daar misschien je intrinsiek beste speler bij. Liever elf werkers dan drie vedetten.”

Nieuwkomers

Op dat vlak zit het in ieder geval snor: Laes, Vinck en Bossin zijn maar enkele gasten die je graag in je knokploeg wil hebben. En de offensieve droogte lijkt ten einde te zullen komen dankzij de flitsen van nieuwkomers Ewan Henderson (Celtic), Juanda Fuentes (Barcelona) en Daniel Pérez (Club NXT). Ze brengen snelheid en creativiteit.

“Ga maar eens na met de match op Club Luik: Henderson was niet speelgerechtigd, David Atanga niet fit, Pérez was er nog niet eens en Juanda trainde amper één keer mee. Je voelt dat ze diepgang en schwung brachten tegen Seraing. Toegegeven, het is voor een coach niet simpel om spelers op amper enkele dagen tijd in een tactisch plan in te passen.”

Motivatie

Hoe slaagt Vanneste erin om gasten van topclubs als Celtic en Barcelona naar Oostende te halen? “Eerst en vooral kijken we wie aan de hand van data in onze plannen past. Dan gaan we effectief matchen bekijken. En hoe is de motivatie van de speler op het veld? Hoe reageert hij als het team op achterstand komt? Wat doet hij bij omschakelingsmomenten?”

“Als ik zelf de matchen heb gezien, gaan we met alle trainers aan tafel zitten om nog eens alles te bekijken. Nu, het kan allemaal snel gaan, sommige beslissingen nemen we ‘s nachts. Dat die jongens daadwerkelijk naar KVO willen komen, is omdat ze minuten willen maken. Liever hier een patron worden dan op de bank zitten bij een grotere naam”, stelt Vanneste.

“Elke makelaar belt regelmatig over ‘de nieuwe wereldster’ die ik niet mag missen. Dikwijls vertellen ze dan toch foute dingen. De speler zou zogezegd ‘de beste’ en ‘een heel belangrijke schakel’ zijn bij zijn huidige club. Maar tijdens het controleren, merken we bijvoorbeeld op dat die speler al zes maanden op de bank zat en naar de uitgang wordt geduwd.”

“Gelukkig zijn er ook heel wat makelaars die wel goed werk leveren. Wat we ondertussen al enkele keren zijn tegengekomen, is dat alles zo goed als rond is na dagenlange gesprekken, analyses en voorstellen met de speler, maar dan blijkt dat de speler eigenlijk geen interesse heeft om naar KVO te komen. Zo verlies je kostbare tijd.”

Huwelijksbootje

Rest de vraag: hoe zwaar woog de mercato op het persoonlijke leven van Vanneste? Hij stapte in volle transferzomer bijvoorbeeld in het huwelijksbootje. “Dat lag al langer vast, natuurlijk. We hadden een vakantie geboekt, maar ik ben slechts drie van de acht dagen mee geweest. En zelfs tijdens die drie ‘vakantiedagen’ werkte ik gemiddeld drie uur per dag. Er waren zoveel te behandelen dossiers dat er geen tijd te verliezen was. Bellen, mailen, wedstrijden bekijken, data opsnorren: tijdens de mercato werkte ik vanaf het opstaan tot ‘s avonds 23 uur”, lacht Vanneste.

“Zelfs op onze trouwdag moest ik telefoontjes doen. Gelukkig is mijn vrouw een enorme steun. Na 6 september is de constante rush eruit – een dag niet actief kan het verschil zijn tussen een speler vastleggen of mislopen –, maar zal het op andere vlakken druk zijn.”