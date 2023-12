Nicolas Rommens legt vinger op de wonde na vierde thuisverlies: “Het zijn zure nederlagen”

Zulte Waregem verloor voor de vierde keer in eigen huis. Nicolas Rommens (28) ziet geen gebrek aan efficiëntie. “We hebben de beste aanval van de reeks.” Wat klopt, met 25 gemaakte doelpunten. “Het is alleen zaak om onze kansen af te maken op cruciale momenten”, zegt de regulator op het middenveld.

Zuur. Het woord wordt een paar keer herhaald tijdens dit interview. Nicolas Rommens en zijn ploegmaats verloren op de vorige speeldag met 2-5 van de RSCA Futures. De beloften van Anderlecht, zeg maar. Terwijl dat, als we eerlijk zijn, helemaal niet gehoeven had. Essevee begon in feite prima aan de partij, en kreeg kansen via Demuynck en Vormer. Alweer vergaten de jongens van coach Euvrard zichzelf te belonen. Het tussentijds bilan in eigen huis? Een magere 7 op 18. Als titelkandidaat en favoriet voor promotie mag/moet dat meer zijn wil je je kansen gaaf houden.

“We moeten ons ervan bewust zijn dat we kúnnen scoren”

“Het is niet de eerste keer dat dit scenario zich afspeelt”, zegt Nicolas Rommens. “Ik denk spontaan aan de match tegen KV Oostende. We domineerden ook, hadden veel kansen, maar verloren toen met 0-1. Het zijn zure verliesbeurten, ook omdat het voor onze eigen supporters gebeurde.”

Wat zegt de coach dan? En zindert zo’n zure nederlaag niet even na? “De dag na de wedstrijd hadden we training. Iedereen is dan vrij down en teleurgesteld omdat je verloren hebt. Maar we zijn ook professioneel genoeg en weten dat er dan een nieuwe week start. De coach zei na afloop weinig. Dinsdag hadden we de nabespreking. De trainer deed alles uit de doeken en het werd duidelijk waarom het verkeerd liep. Hij liet eerst zien dat we voor rust wel degelijk kansen hadden gecreëerd, die moesten we gewoon afmaken. Daarna ging het over positionele fouten, hoe we stonden in balverlies. In detail ga ik niet treden. Tijdens de oefensessie hebben we daar meteen aan gewerkt, zodat we dat in de toekomst niet meer zouden doen.”

Beste aanval

Het blijft vreemd. De ene week zet Essevee een referentiematch neer, de wedstrijd erop loopt het faliekant fout. Hoe komt dat toch? “De trainingen voor Anderlecht waren top. Dat vond de coach ook. Iedereen was scherp, gretig en klaar voor die match. Zuur dat we zo verliezen. Ik denk niet dat het alleen maar aan een gebrek aan efficiëntie voorin ligt. We zijn nog altijd de ploeg met de beste aanval (25 gemaakte goals, red.). Alleen op cruciale momenten moeten we die kansen afmaken. Als we dat doen, moeten we niet telkens achtervolgen. We moeten ons ervan bewust zijn dat we kúnnen scoren.”

Nog iets wat we nog niet zo vaak zagen: Bostyn ging in de fout op een hoge bal, waarvan Lissens kon profiteren. Essevee was opnieuw op achtervolgen aangewezen. “Dat was ook zo’n vieze bal. Het zag er lullig uit, maar het leer was heel lang onderweg en kwam van zeer hoog. Je staat daar als doelman te trippelen en weet niet wat er rondom je gebeurt. Louis zat niet in de put. We zeiden: “Kom op, volgende bal.” We hebben Bostyn al genoeg moeten bedanken voor als hij ons recht hield.”

Essevee slikte vijf tegengoals, terwijl het in de voorgaande twaalf duels amper elf doelpunten had geïncasseerd. Dat moet aankomen … “We hebben vooral gewerkt op die organisatie achteraan. Offensief hebben we veel kwaliteit, dat weten we. Het is zuur dat we zoveel goals binnen kregen. Maar het is misschien beter om er in een keer vijf te slikken, dan vijf wedstrijden met 0-1 te verliezen. Laat het een wake-upcall zijn.”

Leidersplaats kwijt

De leidersplaats, die snoepte Beerschot door het falen van Essevee af. “Ik ben daar niet zozeer mee bezig. We zitten nog in de heenronde. Onbewust kijk je weleens naar het klassement. Dan zie je dat het eigenlijk een absurde situatie is. Van plaats één tot en met tien, staat alles op negen punten. Maar iedereen gaat er natuurlijk van uit dat we los kampioen spelen. De club heeft die ambitie ook uitgesproken en speelt geen verstoppertje. Het is nu aan ons om proberen een kloof te slaan en eens te versnellen. Week na week moeten we bevestigen, die consistentie moet erin zien te geraken.”

Komend weekend trekt Zulte Waregem naar SL 16 FC, de beloften van Standard. De rode lantaarn samen met Jong Genk, maar ze wonnen vorige week met 1-4 in Lierse. “Iedereen wint van iedereen. Met de intentie starten dat we daar met de vingers in de neus gaan winnen, is nooit een goed idee. Dan krijg je het deksel op de neus. We moeten gewoon onze kansen afmaken en met drie punten de bus opstappen.”

Op 6 december is het dan al tijd voor die andere competitie, de Beker van België. In de achtste finales trekken De Boeren naar het Jan Breydelstadion voor de clash met Club Brugge. “Uiteraard hebben we ambitie. Als je de kans krijgt om tegen een van de grootste clubs in België te spelen, moet je gewoon vol voor de zege gaan. Het is niet omdat we vorig seizoen gezakt zijn, dat we nu met dichtgeknepen billen naar daar trekken. Het kan een haalbare kaart zijn, zij zitten ook niet in hun beste periode. Dat het een voordeel is dat we op verplaatsing spelen? Op dat veld hebben we ook Cercle Brugge uitgeschakeld in de vorige ronde (lacht).”