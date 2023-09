Nicolas Rommens is herenigd met zijn coach van bij RWDM: “Hij wil zelf het spel maken”

Essevee heeft zich herpakt met winst in de Beker van België en dat deed het onder nieuwbakken coach Vincent Euvrard. Voor Nicolas Rommens (28) is hij geen onbekende, de twee werkten eerder samen bij RWDM. “Vincent draait niet rond de pot en dat siert hem”, zegt de middenvelder. “Hij is heel ambitieus. Een van zijn eerste zinnen tegenover de groep was: ‘Make Essevee great again.’”

Zulte Waregem is een nieuwe weg ingeslagen. Vincent Euvrard drukte meteen zijn stempel door met drie centrale verdedigers te voetballen én met wingbacks. Nicolas Rommens stond weer aan de aftrap. Een grote verrassing was dat niet, onder Euvrard was de middenvelder immers aanvoerder bij RWDM. “Onder de vorige coach had ik het moeilijker om in de ploeg te geraken”, zegt Rommens. “In de eerste wedstrijd mocht ik starten, dan zat ik twee keer op de bank en nadien stond ik weer in de basiself. Dat had eerder met het systeem te maken dan met de voorkeur van de trainer.”

Rommens heeft een goede band met Euvrard. “Ik was blij toen ik vernam dat Vincent onze coach zou worden, al is zijn komst natuurlijk geen garantie op speelminuten. Ik ken zijn systeem, we werkten anderhalf jaar samen. Nu is het aan mij om me opnieuw te bewijzen.”

Tactisch sterk

Bij RWDM boekte Euvrard succes, dat deed hij ook met andere clubs in 1B. Wat voor coach is hij? “Hij draait niet veel rond de pot en dat siert hem. Hij zegt wat hij denkt en maakt zelf zijn keuzes. Vincent is heel ambitieus en steekt héél veel tijd in het voetbal. Tactisch is hij sterk, met pressing vooruit. Hij wil op de helft van de tegenstander spelen. Ik denk dat dat in de toekomst het grote verschil zal worden met de voorbije wedstrijden toen we meer vanuit het blok wilden voetballen. Euvrard wil zelf de bal. Hij heeft bewezen dat dat werkt, want hij werd kampioen met RWDM. Ik denk trouwens dat hij nog een grote carrière zal hebben als trainer. Hij is op een laag niveau begonnen, bij Geel, als ik me niet vergis. Vincent zette al heel wat stappen en is een beloftevolle trainer.”

Maar als we eerlijk zijn, de infrastructuur, het stadion en de spelerskern, dat is toch waardig genoeg voor 1A … “Dat zei Euvrard ons ook op zijn eerste dag. Hij zei: Deze club hoort niet thuis in 1B. Kijk naar de spelers, het palmares, … Jongens, we moeten ervoor gaan, make Waregem great again. Kampioen worden moet de ambitie zijn. Maar ook daarna is de job nog niet gedaan. Kijk naar Union, KV Mechelen en Westerlo. Al die clubs hadden een goed seizoen in 1A na hun promotie. Maar eerst moeten we dat bewerkstelligen.”

Rommens draait net als zijn trainer niet rond de pot als hij naar de seizoenstart kijkt. “7 op 12 is te weinig als je de titel wil pakken. Maar de spelersgroep had de trainerswissel niet zien aankomen, de coaches allicht ook niet. Misschien redeneerde men van bovenaf dat ze vorig seizoen te lang gewacht hebben om Mbaye Leye de laan uit te sturen. Maar wij zijn daar als spelersgroep niet meteen mee bezig, wij moeten onze job doen op het veld.”

De middenvelder benadrukt wel dat de spelersgroep nog achter de tandem D’Hollander-De fauw stond. “We hebben hen alvast niet naar de uitgang geduwd. Het was schrikken toen we het nieuws vernamen. Maar we wonnen 4-1 in de beker en moeten dat nu doortrekken tegen Jong Genk.”

Eén team op het veld

Samenhorigheid is een woord dat vaak terugkeert. Jelle Vossen haalde het ook al aan dat er meer eendracht in het team moet zijn. “Daar heeft Jelle gelijk in. Onze nieuwe coach zei dat ook al, dat viel hem op in de wedstrijden die hij gezien heeft. Er moet beter samengewerkt worden. Als iemand een foutje maakt, staan er nog tien anderen om dat weer recht te zetten. Naast het veld zijn we zeker één team. Maar nu moet dat ook tussen de krijtlijnen zichtbaar zijn, dat we meters willen maken voor elkaar.”

Vrijdagavond wordt er al gespeeld tegen Jong Genk. Het is de eerste keer dat Essevee het opneemt tegen een van de belofteteams uit 1B. “Ik ken daar persoonlijk niet veel spelers van. Een paar matchen geleden was de gemiddelde leeftijd bij hen 17 jaar. Dat ze kunnen voetballen, dat weet je. Maar wie weet missen ze wat maturiteit? Het komt er vooral op aan om hen niet te onderschatten. Als je kampioen wil spelen, moet je tegen die belofteploegen gewoonweg óók de drie punten pakken.”