Mag KV Oostende zich snel opmaken voor overname?

De situatie verandert quasi elke dag, maar momenteel liggen er twee overnamepistes op tafel voor KV Oostende. Een overname is zowat de enige levenslijn om de Kustboys toekomstperspectief te bieden.

Enerzijds is er een Amerikaanse investeringsgroep die als belangrijkste kandidaat geldt. De huidige investeerders achter KVO, het ook al Amerikaanse Ostend Investment Company (OIC), zou zelfs zeer dicht bij een akkoord staan met hun landgenoten. Opvallend is dat ene Paul Conway de kandidaat-overnemer zou hebben voorgesteld. Conway profileerde zich destijds op KVO als het gezicht van de OIC, maar werd de wacht aangezegd door z’n collega-investeerders na vermeend wanbeheer. In het nieuwe overnameverhaal zou Conway louter als tussenpersoon fungeren, want een functie binnen de club lijkt onwerkbaar.

Een tweede piste komt uit Engeland. Ondanks een bijna-akkoord met de Amerikanen zouden de huidige eigenaars voor een ultiem Engels bod nog overstag kunnen gaan. De Engelsen voeren momenteel onderhandelingen over de jaarlijkse huur van 800.000 euro van de tribune, eigendom van Marc Coucke. Een Vlaamse investeringsgroep haakte intussen af.