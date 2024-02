Maand na zware crash geeft voetballer van KV Oostende aftrap van bekermatch: “Elke dag gaat het beter met me”

Het gaat goed met voetballer Dapo Mebude (22). De aanvaller van KV Oostende raakte vorige maand betrokken bij een zwaar verkeersongeval en vocht een tijdlang voor zijn leven. Nu is Mebude volop aan het revalideren. Donderdag geeft hij zonder tegenslag de aftrap tijdens de bekerwedstrijd van Oostende tegen Antwerp FC. “Ik word elke dag beter”, zegt de voetballer zelf. De tijdelijk bewindvoerder van de kustploeg roept supporters ondertussen op om hun ploeg te blijven steunen om de toekomst te garanderen.

Het ongeval vond op zondag 7 januari rond 9 uur plaats op de E40 richting Brussel. Dapo Mebude (22) wilde de afrit in Loppem nemen, toen hij de controle over het stuur van z’n Mercedes verloor. De wagen ging aan het slippen, geraakte van de weg af en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een boom. De brandweer van de Hulpverleningszone 1 snelde ter plaatse, omdat de voetballer niet op eigen kracht uit het voertuig geraakte. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar vocht hij een tijdlang voor zijn leven.

Beterhand

Ondertussen kunnen ze bij het fel geplaagde KV Oostende goed nieuws melden. Want het gaat goed met Dapo Mebude, een aanvaller met Nigeriaanse roots. De Schot kreeg zijn opleiding bij Rangers FC, de Schotse topclub die momenteel getraind wordt door Philippe Clement. Na een omweg via Engeland kwam hij na de zomer van 2022 bij KV Oostende terecht. Aan de kust tekende Mebude een vierjarig contract. Die bewuste zondag zou Mebude normaal een oefenwedstrijd spelen tegen Royal Knokke FC. Hij was ook op weg naar die match toen het ongeval gebeurde.

“Hij is nog volop bezig met zijn revalidatie”, zegt woordvoerder Bram Keirsebilck. “Maar hij is wel thuis en werkt dus stap per stap volop aan zijn herstel.” Om zelf op het veld te staan is het logischerwijs nog te vroeg. Al zal hij donderdagavond tijdens de wedstrijd in de halve finale van de beker tegen Antwerp in principe tóch een balletje trappen. Het is namelijk de bedoeling dat de aanvaller de aftrap geeft. Afgelopen weekend sprak hij zijn teamgenoten al toe in een videoboodschap om ze een update te geven. “Het gaat goed met mij en ik word elke dag steeds beter”, vertelde de aanvaller. “Hopelijk zie ik jullie snel terug. Eerst moet ik op krachten komen. Ondanks onze huidige situatie geloof ik dat we iets speciaals kunnen maken van de komende maand waar veel wedstrijden gepland staan. Ikzelf werk eraan om weer fit en speelklaar te geraken.”

Opsteker

Voor de spelers, staf en iedereen die betrokken is bij KV Oostende is het alleszins een welgekomen opsteker. De kustploeg zit al geruime tijd in woelig water en probeert te overleven. Tijdelijk bewindvoerder Werner Van Oosterwyck is ondertussen twee weken aan de slag. Die roept ondertussen de fans op om hun club te blijven steunen om de toekomst te garanderen. “Meer dan ooit hebben wij hun steun nodig”, zegt de bewindvoerder. “Een vol stadion tegen Antwerp zorgt voor morele steun voor de spelers maar ook voor financiële steun voor de club. Daarnaast zijn ook potentiële overnemers gevoelig voor een vol stadion en een geweldige ambiance. Het is dus echt wel belangrijk dat de Oostendenaars donderdag massaal aanwezig zijn in het stadion.” (MM)