Maak kennis met de Brugse tweeling Lenn en Liam De Smet van Club NXT: “Samen in de eerste ploeg zou de cirkel rond maken”

Een tweeling in dezelfde ploeg in het profvoetbal, het komt zelden voor. Vroeger had je de Nederlandse broers Frank en Ronald De Boer en in Duitsland had je Sven en Lars Bender. Bij Club NXT heb je al een aantal jaar Liam en Lenn De Smet. Dit seizoen zijn ze belangrijke schakels in de ploeg van Nicky Hayen.

Club NXT mag na een vrij weekend opnieuw aan de bak. Zaterdag is er in The Nest de derby tegen KV Oostende. Een match waar ook de Oost-Vlaamse tweelingbroers en vaste waarden Liam en Lenn De Smet naar uitkijken. Ze zagen allebei het levenslicht op 12 april 2004. Lenn kwam twee minuten voor Liam ter wereld. Nu wonen ze tijdens de week in Brugge, op vrije dagen keren ze vaak terug naar hun roots in Ename. Liam speelde dit seizoen al 12 keer voor NXT en telt één assist. Lenn stond tien keer tussen de lijnen, met twee goals en één assist. De broers zijn allebei supporter van Manchester City en FC Barcelona en kwamen in aanloop naar de match samen voor een dubbelinterview.

Laat ons even begin bij het prille begin. Waar zetten jullie de eerste voetbalpasjes?

Liam: “Dat was op zesjarige leeftijd bij VV Volkegem, een deelgemeente van Oudenaarde. Daarna volgde drie jaar KAA Gent en sinds de U11 zitten we bij Club Brugge.”

Lenn: “We spelen al onze hele voetbalcarrière samen. De voetbalmicrobe zit in de familie. Onze oudere broer Robin voetbalde ook nog en papa John De Smet was vroeger actief in de eerste ploeg van Oudenaarde.”

Wanneer volgde de overstap naar de beloften?

Lenn: “Drie jaar geleden intussen. Het eerste jaar was het nog in een reeks met allemaal belofteploegen. Nu spelen voor het tweede jaar op rij in 1B.”

Liam: “Wij vinden het alleszins een meerwaarde om als jonge ploeg tegen meer ervaren tegenstanders te kunnen spelen.”

Jullie lijken goed op elkaar, maar als type speler zijn jullie wel verschillend?

Liam: “Inderdaad, ik ben meer een zes of acht. Laat ons zeggen dat Lenn over meer snelheid en explosiviteit beschikt.”

Lenn: “Ik kan het best uit de voeten als flankaanvaller of als nummer tien. Liam heeft dan weer meer body en kracht dan ik.”

Toch vermoed ik dat er ooit al eens verwarring ontstaan is bij een scheidsrechter of trainer?

Lenn: “Toen ik eens tijdens een match ging klagen bij de ref, dan zei hij dat ik moest opletten voor mijn tweede geel. Maar het was Liam die al geel had.” (lacht)

Liam: “De rugnummers vormen gelukkig een duidelijk verschil. Ik speel met 6 en Lenn met 14.”

Lenn en Liam tijdens hun beginjaren bij Club. (foto Club Brugge)

Zetten jullie alles op het voetbal of is er nog tijd voor andere zaken?

Lenn: “De hoofdbrok is uiteraard voetbal. Tot en met het vierde middelbaar zaten we in het middelbaar in Oudenaarde. Het vijfde en zesde middelbaar deden we via de examencommissie. Intussen volgen we afstandsonderwijs bedrijfsmanagement aan de VIVES in Kortrijk.”

Liam: “We hebben een topsportstatuut en we zijn bijna dagelijks op de club, dus naar de les gaan is quasi onmogelijk. Het is fijn dat we naast het voetbal nog iets anders kunnen doen. We doen heel veel samen en zijn elkaars grootste steun. Als een van de twee een dipje heeft, dan sleurt de andere hem erdoor.”

Met Club NXT hebben jullie 16 op 36. Tevreden met dit tussenrapport?

Lenn: “Het kan altijd beter, maar we zijn niet ontevreden. Ik denk dat deze reeks heel evenwichtig is. Details beslissen vaak over winst en verlies. Het is moeilijk om één titelfavoriet naar voor te schuiven. Ik vermoed wel dat Zulte Waregem, Beerschot en Lommel de grootste kans maken om over te gaan.”

Liam: “We mikken in eerste instantie op het behoud in 1B en uiteraard willen we zo hoog mogelijk eindigen. Zaterdag wacht met KV Oostende een stevige match. We kennen er enkele spelers. Zo speelt onze ex-ploegmaat Dani Perez (de spits wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend door Club, red.) nu bij de Kustboys.”

Een van de hoogtepunten is wellicht de zege op 7 oktober tegen Francs Borains.

Liam: “We wonnen met 1-0 en ik gaf de assist aan Lenn voor het enige doelpunt van de wedstrijd.”

Lenn: “Dat was een heel mooi moment. Vroeger in de jeugd kwam dat wel vaker voor, maar op dit niveau is dat wel speciaal. Andere sportieve hoogtepunten zijn bijvoorbeeld ons topseizoen bij de U18 waar we op een haar na de titel misliepen.”

De broers hebben een uitstekende band op en naast het veld. (foto Club Brugge)

Jullie zien ook wel dat er de voorbije jaar doorstroming is van Club NXT naar de A-ploeg. Is dat jullie volgende stap?

Liam: “We zijn allebei vaste waarde dit seizoen bij NXT en we blijven elke week keihard werken om beter te worden. Uiteraard is het een droom om ook samen in de eerste ploeg van Club te mogen spelen.”

Lenn: “Het zou de cirkel rond maken en een bekroning zijn van onze mooie jaren bij Club. We beseffen dat we hier ook veel te danken hebben aan onze ouders en grootouders. Toen we nog niet in Brugge woonden, hebben zij ons veel rondgevoerd.”

En de Jonge Duivels is dat een doel?

Liam: “Ik zat onlangs nog in de preselectie van de U21 en de voorbije jaren zaten we ook bij de jeugdselecties.”

Lenn: “Het is wel iets waar we naar streven en het kan ons alleen maar beter maken.”