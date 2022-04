Lukas Van Eenoo grijpt de titel in 1B met KVC Westerlo: “Dubbel en dik genieten van mijn allereerste titel”

Na vijf seizoenen keert KVC Westerlo terug naar 1A. De Kempenaars zijn op twee speeldagen van het einde al zeker van de titel in eerste klasse B. Voor kapitein Lukas Van Eenoo wordt het een terugkeer naar het hoogste niveau.

KVC Westerlo verloor zaterdag nog bij Lommel, maar door de zege van Deinze tegen eerste achtervolger RWDM daags nadien mochten de Kemphanen toch al de champagne ontkurken. “Kampioen worden op het veld was misschien mooier geweest, maar iedereen was toch wel euforisch”, vertelt Lukas Van Eenoo (31). “Heel wat supporters volgden die wedstrijd van RWDM in het Themacafé in het stadion. Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los. Wij volgden de wedstrijden boven in het stadion en daarna hebben we ons tussen de fans gemengd. Of het laat was? Het was vroeg, laten we het zo zeggen. (lacht) Voor mij is het nog maar mijn eerste titel, hoewel ik toch al heel wat ervaring heb. Daar moet je dubbel en dik van genieten.”

Geen revanchegevoelens

Met de drie Club-huurlingen Maxim De Cuyper, Thomas Van den Keyus en Tibo Persyn en Oostendenaar Igor Vetokele is er een grote West-Vlaamse connectie. Lyle Foster (ex-Cercle) en Tuur Dierckx (ex-Club) hebben ook nog een Brugs verleden. “Ik zit hier al vijf jaar en heb er enorm van genoten. Elk jaar maakten we kans om te promoveren, maar da de komst van de nieuwe investeerder begon de titeldroom te leven. Al in het begin van dit seizoen stelden we dat we wilden promoveren. Dat is niet gemakkelijk in 1B, want je speelt er viermaal tegen elkaar. Genieten dus dat het gelukt is. Ik heb tenslotte ook al de andere kant van de medaille gezien.”

Voor die matchen in die mooie stadions in 1A doe je het ook. Daar droom je van. Al heb ik dat als jonge gast misschien te weinig gedaan

“Een revanchegevoel? Neen, dat heb ik niet. Overal waar ik speelde, was ik graag. Cercle is de ploeg waar ik vanuit de jeugd kon doorbreken en in Kortrijk heb ik ook een leuke periode gekend. Het was wel mijn ambitie om met Westerlo die stap naar 1A terug te zetten. Het frustreerde me wel dat het een paar keer net niet lukte. Daarom ben ik echt heel blij dat het nu wel gelukt is. Voor die matchen in die mooie stadions in 1A doe je het ook. Daar droom je van. Al heb ik dat als jonge gast misschien te weinig gedaan.”

Contract tot 2024

Ploegen uit 1B draaien vaak vlot mee in 1A. “Het is nooit een garantie, maar dit seizoen hebben we tegen Antwerp gewonnen in de beker en tegen OHL verloren in de laatste minuut. Niet echt verdiend, vond ik op dat moment. We hebben een ploeg die in 1A zijn waarde kan tonen. We zijn een voetballende ploeg, die dat ook zal blijven doen in 1A. Ook op de momenten dat het moeilijk gaat.”

Van Eenoo ligt nog tot 2024 onder contract bij Westerlo. “Vorig jaar heb ik bewust voor drie jaar bijgetekend. Ik voel me er goed en gewaardeerd, hoewel het nog in 1B was. Nu hoop ik mijn steentje in 1A te kunnen bij dragen. Maar eerst willen we in de twee resterende wedstrijden nog tonen waarom we kampioen zijn geworden.”