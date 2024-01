Lijdensweg van KVO duurt voort, maar match tegen Zulte Waregem wel met publiek

KV Oostende lijkt net op tijd genoeg centen te hebben gevonden om de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem af te werken. Maar wat daarna? Een toekomstplan ontbreekt.

De verkoop van verdediger Anton Tanghe aan Zulte Waregem – een paar honderdduizend euro – moet op het nippertje geld in het laatje brengen om de meest dringende facturen te betalen. Alleen is dat transfergeld nog niet binnen. Wel zijn de stewards net op tijd betaald. Zo zou, behoudens een verrassing, de wedstrijd van zondag tegen Zulte Waregem kunnen plaatsvinden mét publiek. En woensdag volgt al de bekermatch tegen RWDM – wat dan?

Bottom line: het is leven en werken van dag tot dag, een schier onmogelijke situatie voor een profclub. De onvrede bij zowel sponsors als fans groeit met het uur. Hoe lang kan je de strijd nog rekken zonder structurele aanpak? Naar verluidt is er met de aandelen van de club al geschoven: van de Ostend Investment Company naar de Seelig Group. Paul Conway, afgelopen zomer nog door de vorige investeerders officieel aan de kant geschoven, is in alle stilte aangesteld als sterke man en wil op alles besparen.

Zo zijn de vaste kinesisten, die aan de club factureerden, het afgebold omdat ze niet werden betaald en trekt Conway het nut van kinesisten op de club in twijfel. KVO heeft wel nog een eigen verzorger op de loonlijst staan, maar daar stopt het dan ook. De Amerikaan wil op elke eurocent besparen, weliswaar zonder visie. Het is voorts onduidelijk wie nu in de raad van bestuur zit. KV Oostende kreeg eind vorige maand een puntenaftrek van 9 stuks plus een transferverbod aan de broek omwille van achterstallige BTW- en RSZ-betalingen. Die staan nog altijd open. Pas wanneer aan die schulden wordt voldaan maakt het door KVO aangetekende beroep een kans – en zelfs dan nog. (TVA)