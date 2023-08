Leuke maar natte fandag bij KV Oostende

Zaterdag organiseerde KV Oostende de jaarlijkse fandag voor aanvang van de nieuwe competitie.

Voor de oefenmatch tegen het Nederlandse Almere konden de supporters aanschuiven voor een heerlijk buffet. Van sportief manager Nils Vanneste kregen de fans te horen hoe ver de ambities reiken in tweede klasse en of er nog verandering komt in de spelerskern. Er kan nog wat scorend vermogen bijkomen, kleppers als D’Arpino en Albaneze kunnen nog vertrekken.

De eerste helft van de oefenwedstrijd tegen Almere kon de duizend aanwezige fans wel bekoren. KVO speelde aanvallend, creëerde meerdere kansen en stond bij de rust 2-0 voor. Na de rust scoorden de bezoekers tegen van op de stip en het werd ook nog 2-2. Beide ploegen zagen nog een doelpunt afgekeurd wegens buitenspel en het duel eindigde op een 2-2 gelijkspel, tot grote ontgoocheling van de fans, die een betere uitslag verwacht hadden als voorbereiding op de start van de competitie, een uitwedstrijd in Lommel.

KV Oostende heeft wel meer dan tweeduizend abonnementen verkocht. Dat belooft voor de komende competitie. Hopelijk kan KVO meedraaien in de top vijf van 1B.