Leider Zulte Waregem lijdt tegen Lommel verrassende thuisnederlaag

Op de 23e speeldag in de Challenger Pro League heeft leider Zulte Waregem zaterdag een verrassende thuisnederlaag geleden tegen Lommel, twaalfde in de stand. Mohamed El Boukammiri scoorde het enige doelpunt van de partij in de slotminuut vanop de penaltystip.

Eupen hield met 3-1 (rust 2-0) de drie punten thuis tegen Francs Borains en bleef Lommel zo net voor in de stand. Francs Borains is elfde.

RWDM krijgt zondagavond de kans om over Zulte Waregem naar de eerste plaats te wippen. Daarvoor is een thuiszege tegen Lokeren nodig.