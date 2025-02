Leider Zulte Waregem en La Louvière verdelen punten na scoreloos gelijkspel

Competitieleider Zulte Waregem en La Louvière hebben zondagnamiddag de punten verdeeld op de twintigste speeldag van de Challenger Pro League. Het duel tussen de nummers een en drie uit het klassement eindigde in een scoreloos gelijkspel. Zulte heeft nu 45 punten, La Louvière heeft er 36.

Dat er in het Tivolistadion van La Louvière geen doelpunten vielen, was een klein wonder te noemen. Beide ploegen hadden genoeg mogelijkheden voor doel, maar schoten tekort in de afwerking. Vooral Zulte liet het voor de pauze afweten voor de kooi van zijn tegenstander. Stavros Gavriel en Joseph Opoku kregen hun pogingen niet tegen de netten, maar de grootste kans bij de bezoekers was voor aanvoerder Jelle Vossen. De veteraan etaleerde in zijn langdurige carrière meermaals zijn neus voor doelpunten, maar liet tegen La Louvière een huizenhoge kans onbegrijpelijk liggen.

Na de pauze waren de beste kansen voor de thuisploeg. Onder meer Mouhamed Belkheir kopte op het uur van dichtbij naast. La Louvière riep in het slot nog om een penalty, maar kreeg van de scheidsrechter nul op het rekest. Zo bleef het in Henegouwen uiteindelijk bij 0-0.