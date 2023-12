Lars Montegnies is profvoetballer bij Futures van RSC Anderlecht: “Ik merk nu al progressie”

Lendelede heeft er weer een jong sportief toptalent bij. Na wielrenners Alec Segaert en René Messely én judoka’s Jarno Dewulf en Robbe Demets is er nu voetballer Lars Montegnies (18). Hij tekende recent een profcontract bij RSC Anderlecht en speelt er nu bij de RSCA Futures. “Vooral het sportieve en persoonlijke plan dat Anderlecht me voorstelde gaf de doorslag”, zegt Lars

“Je ouderlijk huis verlaten en alleen gaan wonen op je 17de is geen evidentie”

Lars Montegnies werd op 15 november 2005 in Izegem geboren. Hij is de zoon van Arnaud (bediende) en Fanny Seurinck (deskundige patrimonium en woonloket in Lendelede). Emma (20) en Lennert (13) zijn respectievelijk zijn oudere zus en jongere broer.

Studeer je nog verder nu je profvoetballer bent?

“Ik volgde de lagere school in de Prizma basisschool ‘De Talententuin’, mijn middelbaar deed ik in het RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen in Kortrijk. Momenteel staan die studies wel ‘on hold’ door dat snelle en onverwachte profcontract bij Anderlecht. Maar het is wel de bedoeling verder te studeren via afstandsonderwijs.”

Ben je ook verhuisd?

“Ja, ik woon nu in een flat in Dilbeek. Het ging allemaal zo snel en dat is toch even aanpassen. Ik moest ook wennen aan een nieuwe omgeving. Ik woon slechts op een boogscheut van de jeugdacademie van Anderlecht en kan er zelfs te voet naartoe gaan. Dat is mooi meegenomen aangezien ik nog niet in auto kan rijden.”

Was profvoetballer worden één van jouw dromen?

“Voetbal is voor mij al van kleins af een passie. Zowel om zelf te voetballen, ‘live’ naar wedstrijden te gaan kijken of nationale en internationale wedstrijden op televisie te bekijken. En het was altijd een droom om ooit profvoetballer te worden. Dat ik nu al met een profcontract bij de ‘Futures’ van RSC Anderlecht zou spelen, had ik wel nooit durven denken!”

Hoe heb je het zover gebracht?

“Ik begon bij de jeugd van FC Lendelede toen ik amper 5 jaar was. Daarna speelde ik 3 jaar bij SV Roeselare tot ik mijn overstap naar KV Kortrijk maakte waar ik bij de U10 tot U18 speelde. In het begin van het huidig voetbalseizoen mocht ik meetrainen en enkele wedstrijden meespelen met het eerste elftal. Eén keer zaten mijn zaakwaarnemer en mijn ouders (ik was nog geen 18 jaar) samen met het bestuur van KV Kortrijk. Maar er waren nog andere ploegen die me volgden en nog volgen.”

Wat gaf uiteindelijk de doorslag voor jouw keuze voor RSC Anderlecht?

“Voor mezelf was vooral het sportieve plan heel belangrijk en niet zozeer het financiële. En Anderlecht werkte voor mij een heel uitgebreid persoonlijk plan uit: sportief, opvolging door een volledig team van kine tot dokter, voeding, school… En dat trok mij aan. Ik zie nu al na die korte tijd dat ik progressie maakte en dat is toch de bedoeling: blijven verder werken en nog wat meer body krijgen! En ik voel nu al dat ik in de goede richting zit.”

Hoe valt het mee?

“Je ouderlijk huis verlaten en alleen gaan wonen op 17 jaar is geen evidentie. Het ging allemaal heel snel en veel voorbereiding was er niet. Maar als een goed aanbod zich voordoet, moet je dat aannemen, vind ik. En dan kwam er ook nog eens totaal onverwacht een selectie voor de Rode Duivels U19 bij. Ik ben nog niet zolang terug uit Albanië waar we de eerste kwalificatiematchen speelden. In die 3 wedstrijden stond ik telkens aan de aftrap.”

Mis je door intens met voetbal bezig te zijn niet een beetje de jeugdjaren die jouw vrienden beleven?

“Nee, niet echt. Ik was altijd al druk bezig met voetbal en ik ging niet veel uit. Voetbal kwam op de eerste plaats. Ik ben wel blij dat er sociale media bestaan waardoor ik in contact blijf met enkele vrienden. En ik kom bijna elke week, als ik een vrije dag heb op de club, nog een dag naar mijn ouders in Lendelede.”

Lendelede telt al langer enkele toppers in het wielrennen en judo. Nu is er ook een beloftevolle jonge profvoetballer. Hoe voelt dat?

“Ja… toeval zeker?”