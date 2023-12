KVO stapt naar rechtbank tegen Bologna in transferdossier Theate

KV Oostende onderneemt juridische stappen tegen Bologna. De Italiaanse club zou verplichte betalingen aan de Kustboys voor de transfer van Arthur Theate gemist hebben. “We kunnen moeilijk begrijpen dat de huidige vierde in klassement van de Serie A eerdere contracten niet respecteert.”

Het sportieve verhaal van Theate leest als een sprookje. De linksbenige verdediger kreeg geen echte kans bij de A-teams van Standard en Genk, en zelfs tweedeklasser Lommel wou hem in de zomer van 2020 niet op proef nemen. Bijna met de moed der wanhoop ging hij testen bij KVO, dat toen pas was overgenomen door Amerikaanse investeerders en nieuwe spelers zocht. Toenmalige coach Alexander Blessin zag het in Theate en de sympathieke krullenbol ontpopte zich tot een echte sensatie.

Deal van 6 miljoen euro

Een jaar later, eind augustus 2021, vertrok Theate naar Bologna FC 1909, dat hem een vierjarig contract bood. De Italiaanse middenmoter huurde hem één seizoen met een verplichte afkoopsom, goed voor een deal van zo’n 6 miljoen euro – niet slecht voor een speler wiens marktwaarde een jaartje eerder op nauwelijks 150.000 euro werd geschat. Het kon nog straffer. Op 29 juli 2022 tekende Theate een vierjarig contract bij Stade Rennais in Frankrijk. Met de overgang is een bedrag gemoeid van zo’n 20 miljoen euro, zonder bonussen.

“Ondanks winst en herhaalde pogingen om achterstallige betalingen te innen, heeft Bologna zich niet gehouden aan zijn contractuele verplichtingen”

Nu spant KV Oostende een rechtszaak aan tegen Bologna, “wegens gemiste betalingen in verband met de transfer van Arthur Theate in 2021”, laat de club weten. “Minder dan een jaar later werd de speler getransfereerd naar Stade Rennais Football Club, wat resulteerde in een aanzienlijke winst voor de Italiaanse club. Ondanks deze aanzienlijke winst en onze herhaalde pogingen om achterstallige betalingen te innen, heeft Bologna zich niet gehouden aan zijn contractuele verplichtingen.”

“KV Oostende is als kleine, regionale club afhankelijk van transferinkomsten voor haar duurzaamheid en we kunnen moeilijk begrijpen dat een club die momenteel op de vierde plaats staat in de Serie A eerdere contracten niet respecteert waarin we toch aanzienlijke waarde voor hen hebben gecreëerd”, aldus de leiding van KV Oostende.

KVO zelf heeft ook dringend nood aan vers geld om de eigen toekomst te vrijwaren.