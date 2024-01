Aanvoerder Anton Tanghe vertrekt met onmiddellijke ingang naar SV Zulte Waregem. De centrale verdediger speelde sinds 2019 bij KVO en debuteerde in januari 2020 tegen Standard. Hij viel toen in voor huidig trainer Michiel Jonckheere. Vanaf het seizoen 2020-2021 werd hij onder Alexander Blessin een vaste waarde en nog later werd hij ook aanvoerder. Tanghe verdedigde 109 keer het shirt van KVO. (KV Oostende)