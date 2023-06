KVO-speler Anton Tanghe (24) ziet weer licht aan het einde van de tunnel: “Na degradatie in zwart gat gevallen”

De kop is eraf: met twee klinkende zeges tegen weliswaar bescheiden elftallen is KV Oostende nu écht begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. Daarin wil KVO knokken voor promotie. “Daarom hebben we een gepassioneerd trainer als Stijn Vreven nodig”, is de prima eerste indruk van de nieuwe coach op Anton Tanghe. En die positieve noot was meer dan welkom.

Oefenmatchen hartje zomer: charmant, gezellig, volks. KVO legde ze vlotjes binnen tegen KWS Oudenburg, dat afgelopen seizoen promoveerde van derde naar tweede provinciale. Sakamoto lukte een hattrick, Durdov en Berte scoorden elk twee keer. Jung en Ndicka vonden eveneens de weg naar doel. Tegen derdeprovincialer KVC Ichtegem, woonplaats van kapitein Anton Tanghe, liep het nog beter dankzij goals van Durdov (4), Jung (4), Berte (3), Albanese (2), Longonda, Wylin en Bätzner. “De oefenpotten zijn wel leuk. Het is al eventjes geleden dat we nog eens een wedstrijd hebben gespeeld (de laatste match was op 23 april, 1-2 op Gent, red.). De match tegen Ichtegem was op amper twee straten van mijn thuis. (lacht) M’n vriendin kwam te voet kijken en bracht onze hond mee. Nu, over de matchen zelf: we hadden nog maar een week training achter de rug, dus we moesten er eventjes inkomen”, weet Tanghe.

Veel waarde moeten we niet aan die grote overwinningen hechten, beseft ook trainer Stijn Vreven. “Maar toch gaf ik aan de spelers mee dat dit megabelangrijke wedstrijden zijn. Na het desastreuze vorige seizoen willen we een nieuw verhaal schrijven. En dat moet een goéd nieuw verhaal zijn. De eerste indruk moet positief zijn. Concreet: de matchen winnen met veel doelpunten verschil, de nul houden en enkele mooie aanvallen tonen. Deze wedstrijden zeggen voetbaltechnisch of tactisch niks, hé. Pas begin deze week heb ik mijn filosofie aan de spelers uitgelegd.”

De Limburger wil aantrekkelijk en dynamisch voetbal brengen, liefst van al in een 4-3-3.

Passie

Anton Tanghe beaamt. “Hij maakt een goeie indruk. In de eerste trainingsweek heeft Stijn vooral geobserveerd, pas deze week kwam zijn visie voor het eerst aan bod. Neen, als speler heb ik hem nooit gekend, maar als coach wel. Naast het veld is hij rustig en zeker te vinden voor een praatje, langs de zijlijn staat hij bekend erg vocaal te zijn. Dat heet een winnaar zijn. En die mentaliteit kunnen we wel gebruiken.”

“Tweede klasse is misschien wel moeilijker dan eerste klasse”

Tanghe heeft een punt, zeker na de passage van de koele Dominik Thalhammer. “Stijn Vreven wil dominant voetballen. Mét de bal in de ploeg. Dat is toch een kentering bij vorig seizoen, toen we de bal aan de tegenstander lieten. Dat dominant zijn zit dus niet echt in dit elftal, daar gaan we nu vol aan werken. (knikt) Je zag tijdens de oefenmatchen de trainer enkele keren van ‘neen’ schudden toen het niet zo lekker liep. Dat komt omdat deze kern het niet altijd gewend is om iets concreets met de bal te ondernemen. Maar goed, we moeten er nog vol inkomen, hé.”

Prestatiedrang

“Een gepassioneerd iemand: die kunnen we zeker gebruiken als coach. Iemand die hamert op attitude en passie”, gaat Tanghe door. “Tweede klasse is een moeilijk in te schatten competitie en misschien wel moeilijker dan eerste klasse. De druk om te promoveren zal bij een achttal teams groot zijn. Dat betekent dus een grote prestatiedrang, knokken om elke bal en intense matchen. Die wedstrijden moet je voorbereidden met een coach die van aanpakken weet en de competitie kent. Met Stijn Vreven hebben we zo iemand aan boord.”

Het is wel even wennen om met een KVO-speler plots over tweede klasse te moeten spreken. Zeker met iemand die het topseizoen onder Alexander Blessin (2020-2021) heeft meegemaakt en het seizoen daarvoor als talentvolle speler bij Club Brugge werd weggehaald om profvoetbal te spelen. “Eerlijk: toen de degradatie mathematisch een feit was, heeft dat lang gestoken. Ja, we vochten al een tijdje voor het behoud en zelfs dàn had ik het moeilijk. Zelfs nu, op vandaag, vind ik het moeilijk om accepteren. (denkt na) Het besef dat we nu daadwerkelijk in tweede klasse gaan starten, is lastig om verteren. Er zitten verre uitmatchen bij – bijvoorbeeld drie verplaatsingen naar Luik (Seraing, Club Luik en de Standard-beloften SL16 FC, red.) – maar je moet het gewoon aanpakken. De focus gaat nu naar het zo snel als mogelijk proberen afdwingen van promotie.”

Lang stil

Net als de supporters moest iedereen betrokken bij de club lang wachten op enige vorm van communicatie vanuit de raad van bestuur. Dat was bij de spelers niet anders. De aanstelling van Nils Vanneste als technisch directeur op maandag 19 juni was de eerste officiële communicatie over het sportieve luik sinds de laatste competitiematch eind april. “Je weet dat de degradatie een feit was, de trainer niet ging blijven, in de media werd gesproken over een vertrek van Gauthier Ganaye (de vorige sportieve baas, nu RWDM, red.) en je hoort geruchten over een al dan niet mogelijke verkoop van de club. Na de slotwedstrijd op Gent vielen we allemaal in een soort zwart gat. We hadden nog een week training op het programma staan, maar trainer Thalhammer hebben we niet meer gezien of gehoord.”

Hij kreeg van de Amerikaanse eigenaars weliswaar toestemming om al eerder te vertrekken, maar dat raakte bij de spelersgroep dus niet bekend. “Ook Ganaye hebben we niet meer gesproken, ook al werkten we zowat drie jaar samen. Geen afscheid van de groep of een laatste gesprek: dat is toch een beetje een raar einde van een samenwerking. Kortom, ook voor ons als spelers was het moeilijk om weten hoe alles precies in elkaar zat. Maar zie: sinds de aanstelling van Vanneste en de aanwijzing van trainer Vreven voel je toch opeens die positieve flow. Hier moeten we op voortwerken.”

Tanghe zelf blijft vooralsnog bij KVO, al weet je in het voetbal maar nooit. “Als er opties komen, wil ik die gerust bekijken. Ik focus me volledig op de voorbereiding. In tweede klasse kan ik mee een mooi verhaal schrijven. Een goed seizoen en promotie meemaken is misschien zelfs mooier dan tegen de degradatie vechten.”