KVO neemt het op tegen Union: “Álle spelers tonen goesting en een topmentaliteit”

Vrijdagavond om 18.15 uur neemt KVO het in Oudenburg op tegen Union, daarna volgen nog oefenmatchen tegen de Nederlandse teams Roda JC (29 juli) en Almere City (5 augustus). Voor wie eraan twijfelt: de voorbereiding zit in een laatste rechte lijn. Hoe ver staan de Kustboys nu met hun huiswerk? “Er zal nog veel bewegen, zowel in- als uitgaand”, aldus sportief directeur Nils Vanneste. “Maar laat me ook duidelijk zijn: we moeten niet verkopen om te verkopen.”

De oefenpot tegen de Brusselse traditieclub, waar gewezen trainer Alexander Blessin nu de lijnen uitzet, wordt een leuke om volgen. Ook Vanneste zal de wedstrijden met bovengemiddelde interesse bekijken. “De voorbereiding gaat een nieuwe fase in. De eerste oefenmatchen tegen Oudenburg, Ichtegem en Bredene waren goed om ritme op te doen en de banden met de lokale clubs en fans aan te halen. Zo verbeteren we in verschillende opzichten de verstandhouding en kon iedereen in genieten van zomers voetbal.”

Inzetten op balbezit

“Maar de lat moet natuurlijk hoger. Tegen Charleroi (1-3-verlies, de enige oefenmatch achter gesloten deuren, red.) hebben we een zeer deftige prestatie afgeleverd, op dat laatste kwartier na. Dit soort wedstrijden zullen ons wijzer maken: waar staat de spelersgroep nu? Ik zie dat de spelers alsmaar meer tactische discipline aan de dag leggen en dat coach Stijn Vreven heel goed weet waar hij naartoe wil. We zullen in ons voetbal veel minder focussen op balverlies en meer inzetten op balbezit.” Voor veel spelers, vooral zij die er vorig jaar al waren, lijkt dat laatste alvast een verademing, zo valt op training vast te stellen.

Vanneste stipte het al aan: de sportieve staff. Nadat Kurt Bataille en Michiel Jonckheere doorschoven van respectievelijk de U21 en U18, drong een herstructurering van het jeugdvoetbal zich op. “En ook daar kiezen we voor lokale verankering en trekken we de Oostendse kaart. Jordi Liemiengre zal onze U21 trainen. Hij heeft z’n strepen in het voetbal alvast verdiend, kent onze KVO-cultuur en weet wat we zoeken in een speler.”

Lemiengre was bij Oostende assistent van 2013 tot 2019 en vervulde dezelfde functie bij KV Kortrijk tussen 2019 en 2021. Hij bouwde ook ervaring op als hoofdcoach bij Mandel en Gullegem. “Bij de U18 neemt Jens Peremans het over van Jonckheere. Jens is een harde werker die als speler de jeugdreeksen van KVO doorliep en al ruim vijf jaar bij de U15 trainer is. Kortom: het zijn dus bekende gezichten die het club-DNA kennen. “We zullen de banden tussen de A-kern en jeugd opnieuw strakker aanhalen. Zo zal de sportieve staff van de A-kern opnieuw wedstrijden van de beloften bijwonen en wordt de wisselwerking opnieuw intensiever. En tijdens internationale breaks zullen meer jongeren met de hoofdmacht trainen om ervaring op te doen. (glundert) Weet je, alles op een rijtje geplaatst: het is ongelooflijk leuk werken”, vervolg Vanneste. “Assistenten Kurt, Michiel, Korneel Deceuninck, Peter Mollez en Jarne Kesteloot: ik ken ze al járen. Ze doen het niet om hun naam op een bordje te zien, maar puur uit liefde voor de sport. En Stijn Vreven: dat is een match made in heaven. Qua karakter en werkethiek past iedereen zo goed samen. Da’s ontzettend belangrijk. Bijvoorbeeld: als iemand een uur overwerkt, doet de rest dat met evenveel plezier. (lacht) Ja, die dagelijkse rit van een uur van mijn woonplaats Wevelgem naar Oostende leg ik met de glimlach af.”

Versterkingen

Al weet Vanneste dat er nog een pak werk op de plank ligt. Zo circuleren altijd weer de namen van Matej Rodin, Maxime D’Arpino en Thierry Ambrose als het over vertrekkers gaat. “Er wachten nog veel overuren: qua spelers zal er nog veel bewegen, zowel in als uit. Zo zoeken we nog onder andere een stevige middenvelder, een ander type spits, winger en doelman met ervaring. Laat me meteen ook komaf maken met een beeld dat hier en daar wordt opgehangen alsof wij spelers moéten verkopen omwille van de zogezegde financiële situatie: wij moeten helemaal niets. Als er spelers vertrekken, zullen we ze evenredig vervangen. Rodin, D’Arpino, Ambrose… Zij hoéven niet te vertrekken. Als er geen bod komt waar wij financieel en zij sportief beter van worden, dan hebben wij straks een heel sterk elftal in tweede klasse. Akkoord, behalve de recente nieuwkomers trok niemand destijds naar KVO om te voetballen in tweede klasse. Tegelijk wil ik wel met een dikke stift onderstrepen: iederéén legt hier een op en top profmentaliteit aan de dag. Als we Rodin vragen of hij na een stevig duel niet beter eventjes aan de kant blijft, zegt hij doodleuk: ‘No, I want to play.’”

Andrew Jung en Thomas Basila keerden terug van hun uitleenbeurt aan AS Nancy en maken deel uit van de sportieve plannen.

Theo Ndicka

Een speler die ook met een vertrek wordt geassocieerd, is linksback Theo Ndicka. Na de komst van twee linksachters Brent Laes en Cedrick Van Daele lijkt zijn verhaal voorbij. “Daar wil ik ook duidelijkheid over scheppen”, meldt Vanneste. “Theo kan na het vertrek van Tatsuhiro Sakamoto ook als linksvoor uit de voeten. Al weten we ook dat hij z’n laatste contractjaar ingaat. Willen we vermijden dat hij straks gratis vertrekt, moet er een oplossing komen. Maar opnieuw: dat hangt af van vraag en aanbod.” David Atanga is op zijn beurt bijna weer fit na een overbelasting aan de gewrichten. Hij bleef de voorbije weken uit voorzorg aan de kant.

Slotsom: nog drie weken en dan trapt KVO het seizoen op gang tegen Lommel. De Limburgers haalden liefst dertien nieuwe spelers, onder wie Dries Wouters (Schalke 04), Igor Vetokele (Westerlo, ex-KVO), en talenten van Espanyol, Udinese, Celta de Vigo en Celtic Glasgow. “Ze zullen er dus zeker staan, maar wij ook. SK Beveren zag Mbokani en Barry vertrekken, maar blijft een stevig geheel. En Zulte-Waregem toonde zich gretig met het vastleggen van Vossen en Vormer. Vergis je niet: wij zullen onze tanden nog tonen, maar het moeten de juiste personen op de juiste plaats zijn.”