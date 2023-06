KVO moet nog 600.000 euro van RWDM, dat transferverbod krijgt

Promovendus RWDM krijgt van de Licentiecommissie van de Belgische voetbalbond een transferverbod. De Brusselse club moet nog 605.000 euro betalen aan KV Oostende voor de transfer van Mickaël Biron.

“De Licentiecommissie heeft op maandag 25 juni beslist een verbod aan RWD Molenbeek op te leggen op aanwerving van spelers die in de eerste ploeg zouden kunnen worden opgesteld”, laat de voetbalbond weten. De commissie stelde namelijk vast dat RWDM nog 605.000 euro moet betalen aan KV Oostende voor transfer van spits Mickaël Biron. Die betalingstermijn is vervallen.

KV Oostende staat niet meteen bekend als de allerrijkste club in het Belgisch voetbal. De ruim 600.000 euro is dus meer dan welkom. “Wij betreuren dit natuurlijk omdat wij alle financiële middelen goed kunnen gebruiken. Maar wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Wij begrijpen dat er zich op een bepaald moment cashflowproblemen kunnen voordoen. We rekenen er wel op dat dit zo snel mogelijk zal worden betaald”, reageert COO Thorsten Theys op het voorval.

De Brusselaars namen de spits vorige zomer voor 2,5 miljoen euro over van KVO en lukte 16 goals in 19 matchen in 1B. Zoals gebruikelijk in het voetbal gebeuren betalingen in schijven. Zolang dat openstaande bedrag is niet afgelost, zijn transfers voor RWDM uitgesloten. Opvallend, wat bij de Brusselaars is ene Gauthier Ganaye nu sportief directeur. Hij kwam enkele weken geleden over van… KV Oostende. De Fransman lag ook aan de basis van een bizarre deal waarbij KVO Biron van Nancy kocht voor 5 miljoen euro om hem daarna aan diezelfde club uit te lenen én een jaar later voor de helft van de prijs te verkopen aan RWDM. (TVA)