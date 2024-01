KVO-fans zijn malaise spuugzat en houden optocht net voor match tegen Essevee: “Paul Conway maakt onze club kapot!”

Zo’n honderdtal supporters van KV Oostende hielden voor aanvang van de match tegen Zulte Waregem een optocht richting het stadion. Gekleed in het zwart plaatsten ze een doodskist bij de stadionpoorten. Een symbolische actie. De fans zijn de slechte gang van zaken meer dan beu.

Wanneer houdt de negativiteit in en rond KV Oostende op? De club flirt al vele weken met het faillissement. De lijst onrustwekkende berichten is schier eindeloos: negen punten afgetrokken na wanbetalingen; fikse besparingen in de jeugdopleiding; naast spelers ook kinesisten en stewards die niet of te laat worden betaald; belangrijke sponsors die de aandeelhouders en het management zelfverrijking, hoge onkosten en salarissen verwijten; een onduidelijke investeerdersstructuur; achterstallige betalingen bij leveranciers en partners; spelers die weigeren te trainen uit protest tegen de gang van zaken… en zo kunnen we nog eventjes doorgaan. De fans zijn het spuug- en spuugzat, en trokken met zo’n honderd gelijkgezinden de straat op.

Doodskist

Ingeduffeld in zwarte kledij en met een zelfgemaakte doodskist trokken ze van het Mariakerkeplein naar poort 2 van de DIAZ Arena, in de bocht van de Van Tyghemlaan. Een signaal naar de aandeelhouders en dan vooral ene Paul Conway. Hij was in 2020 binnen de Ostend Investment Company met zijn bedrijf PMG één van de belangrijke overnemers. Afgelopen zomer werd de Amerikaan door de andere aandeelhouders uit het bestuur gezet – zo stond ook in het Staatsblad -, maar hij kwam de voorbije maanden wonder boven wonder opnieuw op het voorplan – zónder vermelding in het Staatsblad.

Hij wordt door de Oostendse achterban als hoofdschuldige van de malaise gezien. Getuige: een spandoek met daarop de leuze ‘Killed by Conway’. “Hij maakt onze club kapot”, reageert Koen Devisscher, één van de initiatiefnemers van de mars. “Conway denkt dat hij boven alles en iedereen staat met zo’n typisch Amerikaanse mentaliteit.”

“Hij werd aan de kant geschoven, maar vertegenwoordigt de club plots op belangrijke vergaderingen, zoals bij de Licentiecommissie. Hoe kan dat? Is dat wel wettelijk, gezien niks daarvan in het Staatsblad is verschenen? Onder zijn bewind werd vorig seizoen de desastreuze beslissing genomen om trainer Yves Vanderhaeghe te vervangen, met de bekende gevolgen. Sommige spelers die door hem en toenmalig CEO Gauthier Ganaye werden gehaald, kregen dure contracten maar kunnen zelfs in tweede klasse amper mee. Hij kwam met mooie verhaaltjes, maar daar bleken er geen van te kloppen.”

Spreekwoordelijke druppel

“Waarom wij nú protesteren? Dat ze aan de centen van de jeugdacademie zitten, terwijl dat een aparte vzw is los van KV Oostende als nv, is de druppel”, gaat Koen voort. “Kijk, mijn zoon speelde destijds bij de jeugd van KSV Roeselare (die club ging in 2021 failliet, red.) en ik herken werkelijk al dezelfde symptomen. De Chinese voorzitter destijds begon plotseling ook aan de centen van de jeugd te komen, en dat was het begin van het einde.”

“Ik ben een eeuwige optimist en ik heb lang geloofd in het Amerikaanse investeerdersverhaal van KVO, maar op een bepaald moment is het op. Dat iedereen – van sponsors tot de burgemeester – nu hard op tafel klopt, juichen we alleen maar toe. Er moet iets gebeuren, we moeten iedereen wakker schudden. Of Paul Conway zelf van onze actie wakker ligt? Misschien niet. Maar wij kunnen recht in de spiegel kijken en hebben onszelf niks te verwijten: wij hebben tenminste actie ondernomen.”

De vraag van de supporters is glashelder: duidelijkheid over de toekomst van hun club. En liefst van al zonder Paul Conway en zijn entourage. Ook in het stadion zelf hingen verschillende spandoeken op met boodschappen gericht aan de clubleiding. (Redactie/foto redactie)