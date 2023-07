KV Oostende ziet spits vertrekken die geen minuut voor Kustboys speelde

KV Oostende doet aanvaller Thomas Robinet van de hand. De Fransman speelde geen enkele officiële seconde voor de kustclub.

Robinet werd door ex-sportief directeur Gauthier Ganaye vorige zomer opgepikt bij Chateauroux om meteen te worden verhuurd aan zusterclub Nancy. De transfer deed toen veel stof opwaaien: Nancy verkeerde in moeilijke papieren en was pas gezakt naar de Franse derde klasse, en KVO had nood aan transfers en scorende spitsen.

Robinet deed het bij Nancy aardig met acht goals en een assist in 27 matchen. Dat was niet voldoende om de club te behoeden van een nieuwe degradatie.

“Beste oplossing”

Zonder ook maar één seconde te hebben gespeelde voor KVO verlaat hij de Noordzee. Hij vertrekt met onmiddellijke ingang naar de Nederlandse promovendus Almere City. “Robinet maakte het meteen duidelijk dat hij liever niet naar KVO wou komen, dus hebben we een oplossing gezocht waarin alle partijen zich konden vinden”, zegt de nieuwe sportief directeur van KVO, Nils Vanneste.

“Mochten we er niet zijn uitgeraakt met Almere moest hij zich hier toch aanmelden, maar uiteindelijk is deze transfer de beste oplossing voor iedereen. We wensen Thomas er alle succes toe.”