KV Oostende ziet Sakamoto naar Engeland trekken

Een complete verrassing is het niet: Tatsuhiro Sakamoto verlaat KV Oostende. De Japanse flankspeler versiert een contract bij de ambitieuze tweedeklasser Coventry City.

Sakamoto streek in januari 2022 neer bij KVO en kwam op huurbasis over van Cerezo Osaka, een Japanse eersteklasser. Het was voor de tweevoudige international z’n eerste buitenlandse avontuur. Sakamoto imponeerde met z’n snelheid, acties en grote werkijver. Oostende nam hem vorige zomer definitief over. In het desastreuze degradatiejaar was hij één van de lichtpuntjes. Het leverde Sakamoto de Puis/Verbiest-trofee op, waarbij de fans hun speler van het seizoen mogen kiezen.

Na 44 matchen en acht assists voor KVO steekt ‘Tatsu’ nu het Kanaal over. Hij tekent bij de Engelse traditieclub Coventry City. De ploeg waar in een recent verleden Philippe Clement, Laurent Delorge, Régis Genaux, Khlilou Fadiga en de betreurde Cédric Roussel actief waren, wil per se naar de Premier League. Vorig seizoen verloren ze de play-off-final op strafschoppen tegen Luton Town.

KVO vangt naar verluidt ruim 2 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot 3 miljoen euro. (TVA)