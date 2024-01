KV Oostende ziet Kyle Duncan definitief overstappen naar ex-club NY Red Bulls

De Amerikaanse rechtsachter Kyle Duncan trekt definitief naar de New York Red Bulls. Dat heeft zijn moederclub KV Oostende woensdag gemeld.

De 26-jarige Duncan werd sinds augustus 2022 al verhuurd en nu hebben de Amerikanen ook de aankoopclausule gelicht, zo bevestigt KVO. “We wensen Kyle veel succes toe in zijn verdere carrière”, klinkt het bij de kustploeg, die in de kelder van de Challenger Pro League (tweede klasse) is beland en extrasportief woelige tijden doormaakt.

Bij de New York Red Bulls zal Duncan, die er voetbalde voor zijn komst naar Oostende begin 2022, de kleedkamer delen met Dante Vanzeir.