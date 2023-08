KV Oostende verwent supporters op jaarlijkse fandag: “Eén seizoentje herbronnen in 1B”

KV Oostende organiseerde zaterdag, één week voor de start van de competitie, de jaarlijkse fandag met een galamatch tegen het Nederlandse Almere (2-2). Na de match konden de fans hun hartje ophalen tijdens de fotosigneersessie met de spelers en trainers. KV Oostende heeft meer dan tweeduizend abonnementen verkocht.

Peter Van Huffel is zes jaar voorzitter van supportersfederatie de Kustboys. Hij gelooft in een seizoen van de wederopstanding. “Een seizoen in 1B kan even leuk zijn als in eerste klasse, maar we moeten waakzaam zijn! Vorig seizoen heb ik even getwijfeld om door te gaan, maar als kapitein mocht ik het schip niet verlaten.”

Kustboys 031

Ook met de nieuwe uitbater van Café Den As, Mario Ureel, blijft het lokaal van Kustboys 031 in het bekende KVO-café aan de Nieuwpoortsesteenweg. In november is een receptie gepland met peter Manuel Osifo.

De club telt momenteel 50 leden en verzamelt voor elke match zo veel mogelijk in Den As. De leden van 031 hebben een bijzonder positief gevoel. “Een seizoentje herbronnen in 1B zal niet verloren zijn”, klinkt het.

Milà Provoost, Tommy Callemin, Giovanni Steyaert en Steve Desmadril. © FRO

Annemie De Reygher (66) is voorzitter van Kustboys Nr. 9, met lokaal op Petit Paris, in Taverne Nr. 9. “De KVO-supportersclub bestaat sinds 2013-2014, het jaar van de promotie naar eerste klasse. De club telt momenteel 30 leden, maar ik ben er zeker van dat het aantal nog zal groeien”, klinkt het.

Annemie met Christelle Monteyne, Thierry Berré, Kathy Marteau, Larry Hubrechtsen, Nick Buffel, Rominaz Masselis, Bart en Luca Van Kerckhoven en Timo Welleman. © FRO

De familie Pottier mocht niet ontbreken tijdens de fandag. “Ik ben al meer dan 50 jaar supporter van ASO en KVO”, vertelt vader Patrick. “Ook in 1B zal ik altijd KVO-fan blijven en aanwezig zijn op de wedstrijden.”

Dochter Ann, directrice GO! Basisschool Conscience, heeft van haar school een KVO-school gemaakt. “Elk jaar zijn de spelers van KVO enkele keren welkom op onze school.”

Ann Pottier en zoon Siebren Poelmans, oma Annemarie Herckens en opa Patrick Pottier. © FRO

Manu Mommerency

Manu Mommerency. © FRO

Manu Mommerency (60) was tien jaar voorzitter van de Vespa-club en is ook al meer dan 50 jaar voetbalsupporter, zeker ook van KV Oostende. “Ik heb zelf op bescheiden niveau gevoetbald en fungeerde 18 jaar lang als scheidsrechter in provinciale afdelingen. Degraderen naar 1B was natuurlijk een spijtige zaak voor de club en de supporters. Dat is echter geen reden om af te haken. Ik heb er het volste vertrouwen in dat KVO, onder Stijn Vreven, zal kunnen meestrijden voor de prijzen. Ik kijk vooral uit naar de matchen tegen de B-ploegen van de eersteklassers. 1B wordt een aparte belevenis, hopelijk met de titel als bekroning.”

Chloë De Buyst Chloë De Buyst (28) woont voorlopig nog in Nieuwpoort, maar binnen enkele weken woont ze bij haar vriend, Axel Monteny, in Oostende. Ze is voetbalfan en vooral supporter van KV Oostende. “Ik hou van voetbal en van de sfeer die errond hangt”, vertelt Chloë. “Ik ben lid van de harde kern Kustboys 031. We zijn er niet in geslaagd het behoud in eerste klasse te verzekeren. Ik liep wekenlang rond met een gebroken hart. Dat heeft me er niet van weerhouden om ook voor dit seizoen een abonnement te kopen. Het komt goed voor de competitiestart tegen Lommel. Ik zie KVO meestrijden in de top 3 van 1B.”

Martin Dufour

Martin Dufour. © FRO

Oostendenaar Martin Dufour (68) is al 33 jaar actief bij KV Oostende, 18 jaar als cameraman en 15 jaar als huisfotograaf. “Ik beleef veel plezier aan het fotograferen. Elke week groeit mijn verzameling met 1.000 foto’s thuis, 600 op verplaatsing. Ik begon in derde en heb alle promoties meegemaakt. KVO zou best zo vlug mogelijk de promotie naar eerste afdwingen. Ik heb alle oefenwedstrijden gezien en ik hoop dat ze gewapend zullen zijn om te strijden voor de titel of de promotie. Alles van eerste klasse wordt uitvergroot in de media. Tweede klasse wordt doodgezwegen. Het mag dus niet lang duren in 1B.”