KV Oostende verrast leider Zulte Waregem

Op de elfde speeldag in de Challenger Pro League heeft KV Oostende de West-Vlaamse derby gewonnen van Zulte Waregem met 0-1. In de Elindus Arena miste de competitieleider een karrenvracht aan kansen, een schaarse mogelijkheid van KVO vloog wel tegen de netten.

Essevee nam van in het begin de match in handen en na twintig minuten kwam een knappe aanval bij Zinho Gano, maar de boomlange spits zag zijn negende van het seizoen door de neus geboord worden door KVO-doelman Liam Bossin. Op de daaropvolgende corner moest Bossin redding brengen op een kopbal van Lukas Willen en voor het halfuur onderscheidde de Oostendse doelman zich opnieuw door een plaatsbal van Jelle Vossen uit de rechterbenedenhoek te halen. Nauwelijks een minuut later pakte de Belgische Ier nog eens uit met een beenveeg op een schot van de Genkse topschutter aller tijden.

D’Arpino haalt uit

🚩 | Maxime D'Arpino neemt de bal heerlijk op de slof! 💥🇫🇷 #ZWAKVO pic.twitter.com/e4gbrq8i87 — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) November 3, 2023



Aan de overkant deed collega-doelman Louis Bostyn niet onder met een fikse redding op een volley van Brent Laes, maar op de daaropvolgende corner had Bostyn geen verhaal op de volley van Maxime D’Arpino. Ook na de thee hield het eenrichtingsverkeer aan, maar stond het vizier van de Zulte Waregem-aanval wederom niet goed afgesteld.