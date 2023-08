KV Oostende stuurt aanvaller Durdov op uitleenbasis naar Spaanse tweedeklasser Mirandes

KV Oostende heeft donderdag een oplossing gevonden voor zijn overbodige spits Ivan Durdov. De Kustboys stallen de 23-jarige Kroaat op uitleenbasis bij de Spaanse tweedeklasser CD Mirandes, dat ook een aankoopoptie bedong.

Durdov werd in januari weggehaald bij het Sloveense NK Domzale, waar hij hoge ogen gooide. Zijn verblijf aan de kust werd echter allesbehalve een voltreffer: in acht competitieduels in de Jupiler Pro League kon hij geen enkele keer de netten laten trillen en kon hij niet helpen voorkomen dat Oostende afstevende op degradatie naar de Challenger Pro League.

KVO schoot overigens afgelopen zondag met een valse noot uit de startblokken in de op een na hoogste Belgische afdeling. SK Lommel ging in het absolute slot met de volle buit aan de haal in de Diaz Arena na een wereldgoal van Zalan Vancsa: 0-1.