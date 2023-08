KV Oostende strikt middenvelder Johanna Omolo: “Een gids voor onze jongeren”

KV Oostende heeft Johanna Omolo (34) vastgelegd. De verdedigende middenvelder zette zijn handtekening onder een contract voor één seizoen.

De Keniaan kwam eerder in België in actie voor Beerschot, Lommel United, Antwerp, Cercle Brugge en Wezet, waar hij afgelopen seizoen op de loonlijst stond. Omolo speelde tot dusver 45 wedstrijden in de Belgische hoogste afdeling en ruim 140 matchen in tweede afdeling. KVO-coach Stijn Vreven werkte eerder al samen met Omolo bij Lommel.

Heel veel goesting

“Op de positie van defensieve middenvelder konden we zeker nog iemand gebruiken, ook wetende dat Alfons Amade, Sieben Dewaele en Vincent Koziello nog out zijn. Dan worden de opties op die positie al eerder beperkt”, vertelt Nils Vanneste op de clubwebsite. “Als je dan een ervaren man met de juiste mentaliteit kan binnenhalen, moet je niet twijfelen. In onze groep kan hij een gids zijn voor de vele jongeren en tijdens zijn testperiode afgelopen week toonde hij dat hij nog steeds met heel veel goesting op het veld staat.”

KV Oostende speelt zondag (16 uur) thuis tegen Lommel op de eerste speeldag van de Challenger Pro League.