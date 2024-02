KV Oostende springt weg van laatste plaats na winst bij Lierse

KV Oostende heeft zaterdag op de twintigste speeldag in de Challenger Pro League een 1-2-overwinning behaald op het veld van Lierse. De kustploeg is daardoor verlost van de rode lantaarn.

De bezoekers namen na 28 minuten via Brent Laes de leiding in het Herman Vanderpoortenstadion. Ewan Henderson (52.) verdubbelde kort na de herneming in de tweede helft de voorsprong. Joeri Poelmans (56.) zorgde al snel voor de aansluitingstreffer, maar dichter kwam Lierse niet meer.

In het klassement wipt Oostende over Seraing en SL16 FC naar de veertiende plaats met 16 punten. Dat zijn er drie minder dan Lierse, dat dertiende blijft.

Vrijdag al won Deinze met 0-1 van Club NXT en klom zo (voorlopig) naar de leiding met twee punten meer dan Beerschot en Zulte Waregem.