KV Oostende snakt naar een zege (en een toekomstplan)

“Deze ploeg heeft nóód aan een zege.” Sportief directeur Nils Vanneste en coach Stijn Vreven zien dat de motor van KV Oostende maar niet aanslaat. Oorzaak: een gebrek aan scorend vermogen met slechts zeven gemaakte goals. Anderzijds slikte het maar elf treffers. Maar achter het wisselvallige sportieve luik sluimert onzekerheid over de toekomst van de club.

Vrijdagavond (20 uur) kruisen Essevee en KVO de degens, twee teams die vorig seizoen uit de hoogste klasse tuimelden. Maar een vergelijking tussen beide volksclubs gaat op dit moment niet op. Zulte-Waregem kende weliswaar een aarzelende start, maar staat intussen aan de leiding. De Zuid-West-Vlamingen spraken dan ook de ambitie uit om meteen te promoveren. Daarom werd flink wat geld in de ploeg gepompt: grootverdieners als de ervaren Ruud Vormer en Jelle Vossen tekenden bij, en voor de 20-jarige Ivoriaan Abdoulaye Traoré betaalden ze aan het Bulgaarse Botev Plovdiv maar liefst 900.000 euro – bij promotie komt daar nog eens 300.000 euro bij. Kanttekening: wat een bedragen eigenlijk voor tweede klasse, niet?

Gebrek aan ritme

Van een transferbudget was bij de Kustboys afgelopen zomer dan weer amper sprake. Enkel voor doelman Liam Bossin werd een transfersom op tafel gelegd – gezien zijn prestaties en persoonlijkheid meer dan terecht –, alle andere inkomende spelers zijn huurlingen met optie of transfervrij overgenomen. Dan moet je als club ook realistisch zijn: geen enkel team zal z’n defensieve leider, spelmaker of goalgetter voor een appel en een ei laten gaan. Die wetenschap indachtig leverde Vanneste weliswaar prima werk door Brent Laes (basisspeler bij Lierse), Jonas Vinck (kapitein bij Virton) en Cedrick Van Daele (kapitein bij Jong Gent) te strikken. Al zullen zij op seizoenbasis niet voor vijftien goals zorgen. “Onze spitsen kunnen scoren, maar missen op dit moment wat ritme”, weet Vanneste. Gelijk heeft hij. Daniel Perez speelde slechts 35 keer in drie seizoenen voor Club Brugge en Club NXT, Daniel Hartwig – die succesvol was bij Sankt Pölten – moest revalideren van een armbreuk, voor Mo Berte is het zoeken naar zijn beste positie – op de flank of in de spits? – en David Atanga is er met z’n gedachten niet altijd bij. Euvels die niet morgen, maar overmorgen wel opgelost geraken.

Knettergek

Puur statistisch is het niet allemaal kommer en kwel – met slechts elf tegengoals hoort Oostende thuis in de top zes. “Mensen zullen me knettergek verklaren voor wat ik nu ga zeggen”, zet Vanneste zich schrap. “We hebbenmaar 8 punten, maar als je twee keer wint, zit je meteen weer in het zog van de subtop. We hebben slechts één keer in zeven competitiewedstrijden verloren. Als je dat zou zeggen tegen buitenstaanders, denken ze dat je ergens bovenin meedraait. Tot je het klassement bekijkt. We moesten hoger staan, klopt. We slagen er voorlopig niet in om matchen in ons voordeel te beslissen”, weet de sportief directeur. “Deze groep heeft nóód aan een zege. En als die tweede zege op rij er komt, ben je vertrokken. Kijk, we hebben vaak pech gehad. Tegen leider Lommel slikten we in de blessuretijd een doelpunt en door de budgettaire realiteit speelden we die eerste drie matchen nog met een heel andere ploeg. Tegen Club Luik werd de cruciale aansluitingstreffer onterecht afgekeurd, tegen Seraing missen we een penalty. Op Beerschot spelen we onze allerbeste match – die moesten we altijd met 0-2 of 0-3 winnen – maar werd het slechts een draw. En een week later werken we onze slechtste match af tegen RSCA Futures.” Is deze jonge spelersgroep met een gemiddelde leeftijd van net geen 24 jaar mentaal niet weerbaar genoeg? “Ja en neen. Ewan Henderson speelde Europees met Celtic, Liam Bossin heeft al veel ervaring met z’n 27 jaar en Anton Tanghe werkte al 102 profwedstrijden af. Die gasten zijn niet rap onder de indruk. Maar die snelle tegengoal op corner tegen de beloften van Anderlecht – hoewel door de coach echt erin gestampt deed iedereen twijfelen.”

Als je twee keer wint, zit je meteen weer in het zog van de subtop

Overnameperikelen

De stand in het klassement is één ding, de overnameperikelen iets anders. Alle medewerkers worden tot op vandaag correct betaald, de betaling aan leveranciers is andere koek. De huidige Amerikaanse investeerders van de Ostend Investment Company doen hun naam geen eer aan en investeren letterlijk geen euro meer in de club. De geruchten dat de club elk moment al dan niet wordt overgenomen en het gebrek aan concreet perspectief wégen bij alle medewerkers. Vanneste: “Vooral onze Belgische spelers pikken geruchten op, bijvoorbeeld omdat nonkel of tante, broer of zus online of in de krant bepaalde berichten zien verschijnen. Maar toegegeven: onze spelersgroep gaat hier professioneel mee om. Ik ben dagelijks op de club en wordt tot op bepaald niveau op de hoogte gehouden van het overnameverhaal. Daardoor is een stuk van mijn werk komen te verschuiven.” Je kan je de vraag stellen: is het eigenlijk wel de taak van een sportief directeur om te worden betrokken bij een overname? Dat is de rol van bijvoorbeeld een CEO of CFO, maar in die laatste is Thorsten Theys op non-actief gezet. Zowat alles wordt aan de andere kant van de Atlantische Oceaan beslist. “De voorbije periode is niet de allerleukste en ik kan alleen maar hopen dat welke beslissing er straks ook valt, het alles waard is geweest. Wat er ook gebeurt: deze club heeft vooral rust nodig. Enkele zeges en een duidelijk toekomstplan.” Noot van ondergetekende: het zijn geen tijden voor voetbalromantici, waarbij het draait om geld en ego’s. “Ik ben romantisch. Als de bal rolt, geniet ik van het spelletje. En dan vergeet je alles dat erachter zit.”

Vervolgverhaal

KVO pakte afgelopen zomer uit met een mooie communicatie- en marketingcampagne, voorop het lokale sportieve verhaal. In tweede klasse zijn zelfs méér fans aanwezig dan tijdens sommige matchen vorig seizoen. “Ik denk dat er weinig mensen kwaad zouden zijn, mochten we zevende eindigen zonder play-offs, maar wel rustig kunnen bouwen. Dit is eenmagnifiekeclub, prachtige stad, en de aanwezigheid van de kust heeft zoveel troeven. We zouden hier zo’n mooi vervolgverhaal kunnen schrijven”, weet Vanneste. Ook coach Vreven beseft dat de fans, die tot dusver steeds achter de ploeg blijven staan in tegenstelling tot vorig jaar, meer verdienen. “Kijk, ik ben geen people pleaser en ben rechtdoorzee, maar de fans wil ik uit de grond van mijn hart bedanken. Zij zijn geweldig, zowel thuis als op verplaatsing, en ondanks de resultaten. Ik hunker ernaar om hen als coach iets terug te geven. Niemand verdient het meer dan de supporters.” Tegen Zulte-Waregem, dan maar?