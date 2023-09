KV Oostende schuift na eerste zege van het seizoen rode lantaarn door naar SL16

Op de vijfde speelronde in de Challenger Pro League is KV Oostende zondagavond met de zege gaan lopen op bezoek bij SL16, de beloftenploeg van Standard: 0-1. De Kustboys hadden genoeg aan een doelpunt van Mohamed Berte (23.) om het verschil te maken. Nadien miste Ewan Henderson (37.) nog een penalty voor de bezoekers. Voor KVO is het de eerste overwinning van het seizoen.

Lommel topt de ranglijst in de op een na hoogste afdeling met twaalf punten. Zulte Waregem en Patro Eisden volgen op twee punten. Onderin komt KVO met zijn eerste zege weg van de laatste plaats. De degradant uit 1A is gedeeld dertiende en geeft de rode lantaarn door aan SL16, dat één punt minder telt.