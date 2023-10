FCV Dender EH en KV Oostende hebben elkaar zondagnamiddag op de negende speeldag in de Challenger Pro League in evenwicht gehouden. Het duel eindigde op 1-1.

Dender kwam via rechtsachter Stefano Marzo kort voor de pauze op voorsprong. Diep in de tweede helft tekenden de bezoekers via hun Duitse aanvaller Luis Hartwig voor de gelijkmaker.

7 punten

In het klassement staat Dender achtste met 13 punten, zes minder dan leider Zulte Waregem. Oostende blijft als veertiende onderin hangen met 7 punten.