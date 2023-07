KV Oostende maakt werk van defensie: Jonas Vinck versterkt de rangen

KVO verstevigt de defensie met Jonas Vinck (27). De rechtsachter komt transfervrij over van Excelsior Virton.

Na linksachters Van Daele en Laes, en doelman Gabriël, heeft KV Oostende een nieuwe rechtsback beet. Jonas Vinck past in het plaatje van Belgische ervaringsdeskundigen. Hij ruilde in 2015 de beloften van AA Gent in voor derdeklasser Hamme. Na één seizoen versierde hij een contract bij Lierse, waar hij tegen Cercle Brugge zijn debuut maakte in tweede klasse of 1B.

In zijn eerste seizoen bij KSK Lierse was hij basisspeler, maar zijn tweede seizoen ging volledig in rook op door een vleesetende bacterie. Vinck maakte op 8 mei 2018 zijn wederoptreden na negen maanden blessureleed. Na het faillissement van Lierse vond hij als vrije speler onderdak bij Deinze om vervolgens naar het heropgerichte Lierse te gaan.

KVO wordt niet zijn eerste West-Vlaamse avontuur. Alhoewel, dat met een korreltje zout moet genomen worden. Vinck tekende voor het seizoen 2020-2021 bij KSV Roeselare, maar die ploeg ging failliet nog voor het seizoen startte. Excelsior Virton werd zijn bestemming, waar hij tot 45 optredens kwam als basispion.

“Leiderschapskwaliteiten”

“Jonas trainde de afgelopen week al mee en liet een zeer gretige indruk na”, zag sportief directeur Nils Vanneste. “Bovendien vielen zijn leiderschapskwaliteiten op, wat ook wordt bevestigd door het feit dat hij aanvoerder was in Virton. We misten de voorbije seizoenen wat aanjagers in de kern en Jonas kan die rol misschien wel mede op zich nemen. Zijn carrière werd al enkele keren geremd door eerst een zware meniscusblessure en daarna door het faillissement van Roeselare, maar de voorbije twee seizoenen toonde Jonas weer dat hij minimaal zijn plek heeft in 1B.”