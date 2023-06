KV Oostende legt groot keepertalent langer vast

Doelman Richmond Badu (21) heeft een contract voor twee seizoenen met optie ondertekend. Badu is een jeugdproduct van KVO. Drie seizoenen geleden trainde hij voor het eerst mee met de A-kern.

Sportief directeur Nils Vanneste, die vroeger dezelfde rol vertolkte bij de jeugdacademie, kent de doelman goed. “Hij had altijd al potentieel, maar het voorbije seizoen heeft hij echt enorme stappen gezet in zijn evolutie. In de U21-bekerfinale keepte hij bijvoorbeeld een wereldmatch. De progressie die hij maakte gekoppeld aan zijn inzet, zorgden ervoor dat hij dit contract verdient.” Komend seizoen kan hij in de schaduw van een meer ervaren doelman zeker nog verdere vooruitgang boeken, stelt KV Oostende nog.