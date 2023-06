KV Oostende legt eerste oefenmatchen vast

Achter de schermen beweegt er één en ander, maar het blijft wachten op officieel nieuws over de nieuwe technisch directeur, trainer en coachingstaff, en spelerskern voor komend seizoen. KV Oostende heeft intussen wel vier oefenmatchen officieel vastgelegd.

Het blijft koffiedik kijken hoe de sportieve cel er straks zal uitzien bij KV Oostende. Vermoedelijk hervatten de trainingen op zondag 18 of maandag 19 juni. Er is de intentie om tegen dan een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen. Is die er niet, dan nemen de stafleden die nog onder contract liggen wellicht de leiding op zich, zijnde Korneel Deceuninck, Michiel Jonckheere (U18) en Kurt Bataille (U21).

Eerste oefenmatchen

Intussen heeft KVO enkele eerste oefenpotten vastgelegd. De eerste is op vrijdag 23 juni om 19 uur in en tegen WS Oudenburg. De dag erna op hetzelfde uur trekt Oostende ietsje verder, naar KVC Ichtegem. Op vrijdag 30 juni, ook om 19 uur, is er de uitmatch op het veld van KSV Bredene, waar met Michiel Jonckheere en Sébastien Siani twee ex-KVO’ers spelen. Trainer bij Bredene, kampioen in tweede provinciale, is Kurt Bataille, die ook coach is van KVO’s U21. Bovendien zijn ook Jonckheere en Siani betrokken bij de jeugdacademie van Oostende. De voorlopig laatste oefenmatch is in en tegen KRC Harelbeke op zaterdag 1 juli om 17 uur.

KV Oostende zou ook te gast zijn op de fandag van de Nederlandse tweedeklasser Roda JC op zaterdag 29 juli, maar dat is nog niet officieel bevestigd. (TVA)