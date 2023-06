KV Oostende legt clubiconen vast als assistenten

Het hing al even in de lucht, maar is nu ook officieel bevestigd. KV Oostende heeft clubiconen Kurt Bataille en Michiel Jonckheere definitief vastgelegd als assistenten van hoofdcoach Stijn Vreven. Korneel Deceuninck blijft op post als fysiektrainer. Peter Mollez als keepertrainer en Jarne Kesteloot als video-analist maken de staf compleet.

De definitieve aanstelling van de staf is een volgende stap die de club zet in de nieuwe sportieve structuur. “Ik ben blij dat dit dossier is afgehandeld en dat we vooral echte club- én vakmensen aan boord kunnen houden”, is sportief directeur Nils Vanneste opgetogen. “Kurt Bataille kent de club door en door en verdiende zijn strepen al. Afgelopen seizoen pakte hij bijvoorbeeld nog de titel met onze U21. Michiel Jonckheere speelde tien seizoenen en 200 wedstrijden voor KVO en is hier ook kind aan huis. Maar bovenal bewees hij vorig seizoen bij de U18 dat hij uit het juiste trainershout is gesneden.” Hij behaalde met de jongeren een tweede plaats. “Er was voor hem interesse van verscheidene clubs, maar het liefst wou hij bij KVO blijven”, aldus Vanneste.

“Korneel Deceuninck was eerder actief bij onze jeugdwerking en vorig seizoen zette hij als fysiektrainer moeiteloos de stap naar de A-kern, waar hij puik werk leverde. Peter Mollez is als ambitieuze keepertrainer een nieuw gezicht in onze staf. Als speler stond hij onder andere in doel bij KV Kortrijk en Dender, en als keepertrainer was hij vorig seizoen nog assistent van Carl Hoefkens bij Club Brugge. Last but not least zet Jarne Kesteloot als video-analist de stap van de jeugd naar de eerste ploeg. Ik merk ook op dat er een goede klik is tussen Stijn Vreven en de overige stafleden. Stijn was dan ook snel gewonnen voor ons verhaal om met de invulling van de staf de lokale verankering te verzekeren.” Dat gaf Vreven ook zelf aan in een interview in deze krant vorige week.

Vrijdagavond speelt KVO op het veld van KSV Bredene. Daar zijn Kurt Bataille en Michiel Jonckheere respectievelijk hoofdtrainer en speler. Maar Bataille zal op de Oostendse bank plaatsnemen en Michiel Jonckheere hangt definitief de schoenen aan de haak. “De combinatie speler en assistent bij de eerste ploeg is voor hem niet langer haalbaar”, klinkt het. Kurt Bataille zal niet langer trainer zijn van de Oostendse U21. Voor hem wordt nog een vervanger gezocht. (TVA)