KV Oostende kan SK Beveren geen punten afsnoepen

KV Oostende heeft zondagavond in de afsluiter van de vijftiende speelronde in de Challenger Pro League geen verlengstuk kunnen breien aan zijn knappe stunt van eerder deze week in de Croky Cup tegen Racing Genk. SK Beveren stak in de Diaz Arena een 0-2 zege op zak.

Taofeek Ismaheel (14.) en David Hrncar (39.) gidsten de Leeuwen naar winst aan de kust. De gastheer slaagde er niet meer in om in de tweede helft nog terug te vechten.

In de tussenstand van de op een na hoogste Belgische afdeling klimt Beveren naar de zevende plaats met 23 punten. Oostende blijft net boven de degradatiezone hangen, op de veertiende positie met vijftien eenheden.