KV Oostende heeft met Brent Gabriël nieuwe doelman beet

Met Brent Gabriël weet KV Oostende een nieuwe doelman aan de kern toe te voegen. Hij komt over van SK Beveren, ook een tweedeklasser.

Gabriël, 24 jaar en afkomstig uit Sint-Niklaas, kende een jeugdopleiding bij Club Brugge. Voor de Bruggelingen speelde hij in de prestigieuze Viareggio Cup en UEFA Youth League. In die periode acteerde hij ook bij alle nationale jeugdploegen. Doorbreken bij Blauw-Zwart lukte niet, waarna in 2019 een overgang naar het Waasland volgde. Bij het toenmalige Waasland-Beveren speelde hij vijf keer in eerste klasse en drie keer in de beker, waaronder in een met 2-3 verloren duel tegen KVO. Vorig seizoen, na de degradatie van Beveren, kwam hij niet in de plannen voor.



KVO haalt Gabriël nu naar de kust voor twee seizoenen met optie op een derde jaar. Hij moet de concurrentie aangaan met Richmond Badu (21), de Oostendenaar die onlangs een volwaardig profcontract tekende. In principe gaat Oostende nog de markt op voor een meer ervaren keeper.