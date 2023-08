KV Oostende haalt goede abonneecijfers

In tweede klasse is ’t ook plezant. Letterlijk. Want ondanks de degradatie blijven de fans van KVO hun club trouw. Sterk werk van het marketing- en communicatieteam.

Op de openingsspeeldag tegen Lommel vatten 2.913 fans – onder wie 167 bezoekers – post in de Diaz Arena. Dat zijn er meer dan voor de matchen tegen pakweg Union (2.686), Kortrijk (2.826) of Seraing (2.751) vorig seizoen. En al 2.665 fans hebben een seizoenkaart.

“Het nieuwe verhaal van een lokale sportieve staf en jonge Belgische spelers enerzijds, en een mooie fandag voor de supporters anderzijds: dat kun je als redenen aanhalen”, zeggen communicatiemanager Bram Keirsebilck en ticketverantwoordelijke Diego Rosseel. “En voor het eerst bieden we alle min-16-jarigen een gratis abonnement aan; 449 jongeren zijn daarop ingegaan. Waarom we dat doen? Eerst en vooral is het een geste naar onze jeugdspelers, die zo’n extraatje verdienen. Bovendien dreig je als degradant jonge abonnees kwijt te spelen aan clubs in de regio die wél in eerste klasse spelen. Zo counteren we dat mogelijke verlies. De drempel om volgend jaar een abonnement te verlengen, ligt zo ook weer een stukje lager.”

Betaalbaar

Overigens is supporteren voor KVO best betaalbaar. Een wedstrijdshirt voor volwassenen kost 75 euro, een sjaal 17 euro. Een pintje of cola kost 2,60 euro. Maar vooral: voor een nieuw abonnement betaal je als volwassene amper 119 euro. Met een totaalprijs van 289 euro is KVO zo’n 90 tot 125 euro goedkoper dan de voetbalburen van Club of Cercle Brugge.

KVO heeft dit seizoen 667 nieuwe abonnees. De C-tribune, waar de spionkop plaatsneemt, is al voor 91 procent gereserveerd. “De verkoop kan nog een sprong vooruit maken naarmate de zomervakantie eindigt en de sportieve prestaties erop vooruitgaan”, zegt Keirsebilck.

De meer dan behoorlijke opkomst zorgde vorig weekend wel voor wat wachtrijen bij de drank- en bekerkraampjes. “We zijn ons daarvan bewust en zullen dat grondig evalueren”, besluit de communicatiemanager. (TVA)