KV Oostende gaat in zee met trainer Stijn Vreven: Limburger tekent er contract van onbepaalde duur

Daags na de officiële aanstelling van Nils Vanneste als sportief directeur kondigt KV Oostende nu ook de nieuwe trainer aan. Stijn Vreven moet de Kustboys laten knokken voor promotie. Opvallend: hij tekent een contract van onbepaalde duur.

“Het moet een coach zijn die past bij het DNA van de club, de competitie kent en een speelstijl hanteert waarbij het shirt wordt nat gemaakt.” Dat waren de drie kernwoorden waar de nieuwe coach van KVO moest aan voldoen volgens Nils Vanneste. In die optiek is de keuze voor Stijn Vreven (49) logisch. Assistenten Kurt Bataille, Michiel Jonckheere en Korneel Deceuninck blijven (voorlopig) op post.

“KVO en ik delen dezelfde voetbalvisie én bovendien is de club ambitieus om een gooi te doen naar de promotie. Daarnaast is de accommodatie op het trainingscomplex echt wel indrukwekkend. Genoeg redenen voor mij om volmondig voor deze club te kiezen”, zegt de nieuwe KVO-coach.

Inzet en strijdlust

De Limburger stond als (vleugel)verdediger al bekend om zijn inzet en strijdlust. Omwille van z’n mentaliteit en volkse persoonlijkheid was hij geliefd bij de achterban. Vreven was in ons land onder meer actief bij KV Mechelen – waar z’n profcarrière midden jaren negentig begon – en AA Gent, maar maakte ook naam bij FC Utrecht, Vitesse en ADO Den Haag. Via Utrecht raakte hij ook aan twee caps bij de Rode Duivels. Avonturen in Kaiserslautern en Omonia Nicosia waren minder succesvol.

Als coach begon Vreven aan z’n carrière in 2010 in thuisprovincie Limburg, bij Neerpelt, en daarna Dessel. Hij debuteerde op het hoogste niveau bij het woelige Waasland-Beveren in 2015 en loodste de club door een rustig seizoen. Straffer deed hij bij NAC Breda: Vreven bracht de club uit de middenmoot van de Nederlandse tweede klasse naar de Eredivisie om er vervolgens twee keer uittredend landskampioen Feyenoord te kloppen. Dat een promovendus twee keer de baas is over de landskampioen, was nooit eerder gezien in Nederland. Bijna flikte Vreven opnieuw een promotieopdracht met Beerschot in 2018, maar KV Mechelen stak daar een stokje voor. Daarna volgden passages bij Lokeren, Trencin (Slovakije) en wederom Dessel.

“Tegenstanders mogen hier niet graag komen spelen en fans vanaf eerste minuut meetrekken in ons enthousiasme”

KV Oostende dus. Als trainer wist Vreven nog maar één keer van KVO te winnen: in 2012 met Dessel in tweede klasse (2-0), toevallig het jaar waarin Oostende wist te promoveren. Alle andere zes duels tegen de Kustboys gingen verloren, zowel met Waasland-Beveren als Beerschot. “Ik herinner me zowel als speler en als trainer dat het nooit makkelijke wedstrijden waren op Oostende. Dát gevoel wil ik er in eerste instantie weer inkrijgen, dat de tegenstanders hier niet graag komen spelen en dat we de fans vanaf de eerste minuut meetrekken in ons enthousiasme. Als je op het veld toont dat je ervoor gaat, straalt dat altijd af op het publiek. Ik kijk alvast uit naar de eerste oefenwedstrijden zodat ik iedereen beter kan leren kennen”, aldus Vreven.