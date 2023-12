KV Oostende gaat in beroep tegen puntenaftrek

KV Oostende gaat in beroep tegen de beslissing van de Licentiecommissie om drie punten af te trekken. Dat meldt KVO woensdagnamiddag.

De Licentiecommissie van de Belgische voetbalbond (KBVB) legde Oostende eerder woensdag een puntenaftrek van drie punten op voor achterstallige betalingen. Zo betaalde KVO meerdere belastingen van september en oktober nog niet, net als transfergelden voor Juanda Fuentes en Mateo Barac. Eerder werd de club al een transferverbod en een gelimiteerde spelerslijst opgelegd voor de financiële achterstand.

Oostende laat in een reactie weten in beroep te gaan tegen de opgelegde aftrek van drie punten en de overige beperkingen opgelegd door de Licentiecommissie. “We zullen er alles aan doen om die puntenaftrek terug te draaien. Daar ligt nu de volle focus op”, aldus interim-CEO Benjamin Ehresmann. De club zal pas verder commentaar geven nadat het beroep is ingediend, klinkt het nog.

Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) roept de clubleiding intussen op om hun verplichtingen na te komen. “Wat nu gebeurt, is bijzonder jammer. Als de huidige leidinggevenden niet kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen, dan moeten ze de club overlaten.” De overnamegesprekken lopen alvast nog altijd. (Belga/TVA)