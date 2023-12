Kunnen Michiel Jonckheere en Kurt Bataille in enkele dagen tij keren bij KVO?

KV Oostende trekt zaterdagavond met trainersduo Michiel Jonckheere (33) en Kurt Bataille (53) naar RSCA Futures, nadat hoofdtrainer Stijn Vreven de bons kreeg. De trip naar het Koning Boudewijnstadion tegen de beloften van Anderlecht wordt de laatste competitiematch van de Kustboys voor de winterstop. “We willen zaterdag 18 krijgers zien, basiselftal én bank samen”, licht het duo toe.

Even terug naar zondagavond. Een diep teleurgestelde Stijn Vreven stond na de nederlaag tegen Beveren (0-2) de pers te woord. Niemand had verwacht dat KVO na de sterke prestatie in de Beker tegen vicekampioen Genk plots zo flets voor de dag zou komen.

“Ik heb letterlijk úren gestoken in individuele- en groepsgesprekken”, sprak Vreven toen. “We moesten tegen Beveren dezelfde mentaliteit en wilskracht brengen als tegen Genk, anders hadden we geen kans. Ik ben de eerste om in de spiegel te kijken qua tactiek, systeem, keuzes en noem maar op. Maar als je team zonder hart en ziel speelt, is elke tactiek slecht.” Kort na z’n toelichting kreeg Vreven het slechte nieuws te horen, waarna assistenten Kurt Bataille en Michiel Jonckheere – eerder al succesvol bij de U21 en U18 – werden ingelicht over hun nieuwe rol.

Super band met Stijn

“Je weet als assistenten dat er een moment kan komen waarop je moet overnemen. Maar we hebben het natuurlijk liever niet op die manier gezien. We hadden een super band met Stijn en houden contact. We zitten samen in een WhatsApp-groepje en dat blijft ook zo. Besef goed: we werkten per dag wel tien uur samen. Als er dan een schakel vertrekt, doet dat iets met je – daar moeten we niet over lullen”, openen Jonckheere en Bataille.

KVO kondigde hen aan als trainersduo, maar officieel kan maar één naam op het wedstrijdblad staan. Op papier is Michiel Jonckheere T1 omdat hij over een UEFA A-diploma beschikt, Bataille een UEFA B. “Maar qua verantwoordelijkheden is er geen verschil”, onderstrepen beide heren. “Toen ze ons vroegen om bij de A-kern te komen, heb ik meteen tegen Michiel gezegd dat ik hem in alles zou steunen”, vervolgt Kurt Bataille. “Ik wéét wat Michiel kan: hij heeft een grote toekomst als hoofdtrainer voor zich. (knipoogt) En ik ben als vijftiger al een beetje op m’n terugweg.”

Underdog

Het blijft een mysterie hoe KVO twee eersteklassers uit de Beker kan knikkeren – ook Eupen ging voor de bijl – maar in de competitie onderin bengelt. “De nederlaag tegen Beveren was een enorme ontgoocheling. Zeker omdat je enkele dagen ervoor tegen Genk met zo’n prima mentaliteit sterk hebt gepresteerd. De enige verklaring die we hier nu voor kunnen vinden, is dat we in de Beker de rol van underdog vervulden: niks te verliezen, geen druk. Maar in de competitie zijn we die pas gedegradeerde eersteklasser van wie iedereen bepaalde verwachtingen heeft”, gist Jonckheere. “Belangrijk is dat we nu zaterdag een goed resultaat kunnen neerzetten, liefst – maar niet noodzakelijk – met mooi voetbal én een reactie. Met een goed gevoel die winterstop induiken. Het is een kwestie van mentaliteit: we willen 18 krijgers zien, zowel de basisspelers als bankzitters. Allemaal moeten we door dezelfde deur.” Wat kunnen beide heren in amper drie trainingen wijzigen? “We spelen in op het mentale om de groep weer op de rails te krijgen”, zegt Jonckheere. “Want je merkte dat veel jongens precies een betonblok met zich mee torsten. Die ballast moet weg”, vult Bataille aan. “Hoe? Een positieve coaching, korte en scherpe trainingsvormen met een grote succesbeleving. De spelers blijven stimuleren ondanks een slecht schot of matige pass. Je mag nog de beste voetballer ter wereld zijn: zonder vertrouwen ben je niks.”

Club van je hart

Of Jonckheere en Bataille na de winterbreak ook hoofdtrainer zijn, hangt af van het bestuur. “Maar wij gaan nooit onze verantwoordelijkheid uit de weg gaan. Alles staat of valt met resultaten. Ach, het ligt soms zo dicht bij elkaar.” Bataille nam in 2007-2008 al eens over, toen KVO in tweede klasse onderin bengelde. Na een straffe remonte en 13 op 15 was de club gered. “De situatie toen was min or meer gelijk. We wonnen tegen toch niet de minste teams. Ik weet nog dat voorganger Gaby Demanet élke dag op stilstaande fases trainde, maar we scoorden er nooit op. Toen ik overnam, stopten we met daarop te oefenen. In m’n eerste match scoorden we… op hoekschop. (lacht) Tja, zo dicht ligt het dus bij elkaar.” Jonckheere telt 200 matchen voor KVO en maakte de hoogdagen mee, waaronder een bekerfinale (2017) en twee keer Play-off I. “Het doet nu wel pijn dat de club van je hart de voorbije jaren vaak in het nieuws komt met overnameperikelen. We kennen sportief directeur Nils Vanneste goed, hadden goeie gesprekken met interim-CEO Benjamin Ehresmann en vertrouwen op een positieve afloop. KVO is een mooie club: het kan en mag niet fout lopen.”